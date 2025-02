River Plate se mueve en el mercado: Villagra vendido, ¿hacia dónde irá?

El club River Plate se encuentra en un momento crucial mientras se disputan las primeras fechas del Campeonato Apertura de la Liga Profesional. La dirigencia del equipo de Núñez está enfocada en el mercado de pases, buscando tanto incorporar nuevos refuerzos como facilitar la salida de algunos jugadores que actualmente forman parte de la plantilla. Uno de los futbolistas en el centro de atención es Rodrigo Villagra, quien ha sido vendido recientemente por un monto de 12 millones de dólares, aunque aún no se ha determinado su próximo destino.



Esto se debe a que el volante central ha sido adquirido por el grupo empresario Foster Gillett, el cual no ha confirmado aún en qué club jugará el exjugador de River. Sin embargo, ya se han presentado varias opciones para su futuro. La opción más probable es que se una a Estudiantes de La Plata, dado que este club mantiene una relación comercial con los inversores norteamericanos. No obstante, también existe la posibilidad de que Villagra se traslade a Vélez, San Lorenzo o incluso a un equipo en el extranjero.

Rodrigo Villagra ha tenido un paso por River Plate donde disputó un total de 36 partidos, sin registrar goles, pero contribuyendo con una asistencia.

Recientemente, ha surgido la posibilidad de que Villagra se una al CSKA de Moscú, el mismo club que adquirió a Pablo Solari y que hace seis meses también fichó a Esequiel Barco, otro exfutbolista de River. Esta opción se considera favorable para el club de Núñez, ya que permitiría abrir un nuevo cupo para fichajes hasta el 12 de marzo.

El mercado de pases en Argentina cerró el pasado viernes, pero la AFA ha decidido otorgar un cupo adicional hasta el 12 de marzo para cada jugador que un equipo local venda o ceda, siempre que el destino sea el fútbol extranjero. Esto significa que River podría concretar los traspasos de Lucas Esquivel y Kevin Castaño, en reemplazo de Pablo Solari y Agustín Sant’Anna, quien se unirá al RB Bragantino. Si Rodrigo Villagra finalmente se traslada a Rusia, esto abriría la puerta para un último refuerzo.

Villagra llegó a River en febrero de 2024, por un monto cercano a 11 millones de dólares.

En cuanto a los refuerzos, River está en la búsqueda de dos jugadores, específicamente Lucas Esquivel y Kevin Castaño, aunque se ha indicado que no se detendrán en el mercado de pases tras estas incorporaciones. Con los ingresos obtenidos por las ventas de Pablo Solari y Rodrigo Villagra, el club busca fichar a un jugador de ataque adicional, cuyo nombre aún no ha sido revelado.

Renzo Pantich, un periodista reconocido por su cobertura del club, ha mencionado que se trata de un extremo cuyo nombre no ha sido filtrado, pero que podría ser un fichaje impactante para el fútbol argentino. Además, Pantich ha indicado que el costo de este jugador podría estar alrededor de 7 millones de dólares, y se espera que en las próximas horas se dé a conocer su identidad.