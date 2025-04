La Roja Sub 17 clasifica al Mundial de Qatar 2025 tras vencer a Paraguay en el Sudamericano

La selección chilena Sub 17, conocida como La Roja, ha conseguido su clasificación al Mundial de Qatar 2025 tras vencer a Paraguay en la última jornada del Grupo A del Sudamericano que se lleva a cabo en Colombia. Este triunfo, con un marcador de 1-0, asegura su participación en la Copa Mundial de la categoría.



Detalles del partido

El encuentro se llevó a cabo bajo la dirección del entrenador Sebastián Miranda y fue transmitido por TVN, donde la cobertura estuvo a cargo de Fernando Agustín Tapia, Gonzalo Fouillioux y el relato de Fabián Astudillo. La victoria de La Roja Sub 17 no solo les permitió clasificar al Mundial, sino que también les dio acceso a las semifinales del Sudamericano CONMEBOL Sub 17 Colombia 2025.

Audiencia televisiva

El partido se convirtió en el programa más visto de la televisión chilena durante su horario de transmisión. Según el nuevo sistema de medición de audiencias, entre las 20:30 y las 23:03 horas, TVN registró un promedio de 760.042 espectadores en línea, alcanzando un pico de más de un millón de personas que siguieron el partido. En comparación, los otros canales competidores tuvieron los siguientes promedios: CHV con 437.757 personas, Mega con 373.048 y Canal 13 con 320.255 personas.

Clasificación y futuro

Con este triunfo, La Roja Sub 17 no solo asegura su lugar en el Mundial de Qatar 2025, sino que también se posiciona como uno de los equipos destacados en el Sudamericano, donde buscarán avanzar aún más en la competencia. La semifinal del torneo se podrá seguir a través de las pantallas de TVN.