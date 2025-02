Dybala y Paredes en la mira: ¿se alejan de la Roma tras el mercado de pases?

La Roma ha sido uno de los equipos más destacados en el reciente mercado de pases, no solo por sus incorporaciones o salidas, sino por la incertidumbre que rodea a jugadores clave como Leandro Paredes y Paulo Dybala. Ambos futbolistas han estado en la mira de Boca Juniors, y aunque se especuló con la llegada de Paredes al equipo dirigido por Fernando Gago para el Mundial de Clubes, las negociaciones no llegaron a concretarse. Mientras tanto, Dybala, oriundo de San Justo, se encuentra en medio de conversaciones para renovar su contrato con la Roma, lo que podría significar una separación de su amigo Paredes.

Dybala y su futuro incierto

Tras la victoria de la Roma, donde Dybala anotó un gol de penal, los aficionados se sorprendieron al conocer la información proporcionada por el periodista Ekrem Konur. A través de sus redes sociales, Konur reveló que Dybala está siendo considerado por un club que ha tenido un papel activo en el mercado de pases, gastando más que equipos como Milan, Juventus e Inter. Este club es el Como 1907, que actualmente es dirigido por Cesc Fàbregas y cuenta en sus filas con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone.

Detalles sobre la situación contractual de Dybala

Al igual que Paredes, Dybala ha cumplido con los requisitos para una renovación automática de su contrato con la Roma. Originalmente, su contrato estaba programado para finalizar en junio de este año, pero se ha extendido hasta mediados de 2026. Esto significa que, si el Como desea contar con los servicios del delantero argentino, deberá pagar su cláusula de salida, que está fijada en 12,5 millones de euros. Esta cantidad no parece ser excesiva para el Como, dado que han invertido 50 millones de euros en refuerzos durante esta temporada.

La actuación de Dybala contra Venezia

Dybala se convirtió en el héroe de la Roma al marcar un penal que les otorgó la victoria ante el Venezia. El equipo, bajo la dirección de Claudio Ranieri, logró una victoria crucial que les permite acercarse a la zona de clasificación para competiciones europeas. En la conferencia de prensa posterior al partido, Ranieri mencionó que no tenía la intención de arriesgar a Dybala en este encuentro, pero el jugador expresó su deseo de participar.

El entrenador comentó: “Contra un Venezia resistente, que lucha hasta el final, quería ver una actuación sólida y, en general, estoy complacido con lo que vi. No quería arriesgar a Dybala y no había planeado hacerlo entrar, pero Paulo me dijo que quería pisar el campo”. Esta declaración resalta la importancia de Dybala para el equipo y su compromiso con la Roma, a pesar de las especulaciones sobre su futuro.