Rosario Bravo revela su inesperada historia de amor con su jefe 28 años mayor en el podcast “Como Están Los Weones?”

La conductora del podcast “Como Están Los Weones?”, Rosario Bravo, compartió detalles sobre su relación con su esposo, el cardiólogo Carlos Caorsi, revelando que se casó con su jefe, quien es 28 años mayor que ella. En su programa transmitido por Radio Activa, Bravo relató cómo se conocieron cuando ella tenía 23 años y trabajaba en el hospital San Borja, donde ella se desempeñaba como enfermera y él era el jefe del hospital.

El inicio de una relación profesional

Rosario Bravo mencionó que, a pesar de que nunca lo vio de otra manera, siempre consideró a Caorsi como un hombre excepcional. En sus palabras, “Amiga que yo tenía, mamá separada, yo le decía ‘te tengo un match con mi jefe’”. En ese momento, él estaba divorciado, y aunque ella lo encontraba atractivo, se consideraba muy conservadora y no lo imaginaba como una pareja.

Colaboración en una fundación

La relación entre ambos se desarrolló en un entorno profesional, ya que trabajaron juntos en una fundación que Carlos Caorsi fundó. Bravo recordó que él se acercó a ella con una propuesta: “Llega el doctor Caorsi y me dice, ‘yo voy a ser una fundación y quiero que tú seas la enfermera’”. Desde ese momento, comenzaron a trabajar juntos, lo que implicaba que ella pasaba mucho tiempo a su lado, incluso en situaciones como entrar a pabellón y consultas.

Confesiones y el inicio de su romance

A pesar de la cercanía, Rosario destacó que su relación siempre fue estrictamente profesional. Sin embargo, todo cambió cuando ella terminó con su novio. “Un día yo termino con el pololo que tenía y me cachó que yo había terminado y me dice, ‘Rosario, necesito hablar contigo, ven a la cafetería’”. En ese encuentro, él le confesó sus sentimientos: “yo estoy enamorado de ti, yo no iba a hacer mi vida con nadie. Me voy a casar contigo”. Esta declaración sorprendió a Bravo, quien pensó que podría perder su trabajo debido a la situación.

Percepciones sobre la diferencia de edad

Rosario también abordó la diferencia de edad entre ellos, señalando que muchas personas asumen que está con él por interés. Ella aclaró: “No saben ná, que no tiene ni un peso mi marido, le tengo que pagar todas las deudas. Salí para atrás”, en un tono de broma.

Compromiso y renovación de votos

La pareja contrajo matrimonio en 2019 y, en octubre del año pasado, renovaron sus votos. La historia de amor de Rosario Bravo y Carlos Caorsi ha sido un tema de conversación en su programa, donde también se han compartido anécdotas sobre amores prohibidos, lo que ha resonado con su audiencia en Radio Activa. La experiencia personal de Bravo ha añadido un toque especial a las historias que comparten en su programa.