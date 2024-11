Rubén Gisbert en el ojo del huracán: ¿un fraude en medio de la tragedia de las inundaciones?

Un incidente protagonizado por el periodista español Rubén Gisbert ha generado una ola de reacciones en redes sociales, en el contexto de las inundaciones que han afectado a la península ibérica. Durante la preparación de un programa especial del canal Cuatro, conducido por Iker Jiménez, el reportero fue grabado mientras se lanzaba al barro con el aparente objetivo de aparecer más sucio en pantalla. Esta acción ha suscitado críticas y comentarios negativos por parte de los usuarios de la plataforma X, quienes cuestionaron la autenticidad de su labor periodística.

Reacciones en redes sociales

La grabación de Rubén Gisbert provocó reacciones contundentes en las redes. Un usuario identificado como @RevenRV expresó: “La vergüenza que acabo de pasar viendo este vídeo es totalmente inexplicable. El tío va a entrar en directo y se mancha A PROPÓSITO para aparentar que ha hecho algo por las familias afectadas. RUBÉN GISBERT ERES UN FRAUDE”. Otro usuario, @AlanBarrosoA, también criticó la situación, afirmando: “¡NO OS FIÉIS DE NADIE ESTOS DÍAS! El agitador Rubén Gisbert se da cuenta de que está poco manchado antes de entrar al programa de Iker Jiménez y literalmente se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Después dice ‘estamos listos’”.

La respuesta de Iker Jiménez

Ante la controversia, Iker Jiménez, conductor del programa, se pronunció sobre el incidente. En un video publicado en la misma plataforma, comentó: “No tenía conocimiento de esto y estoy absolutamente preocupado, porque Rubén Gisbert ha hecho un trabajo encomiable durante estos cinco días transportando medicinas. Esto que ha hecho no lo entiendo, entiendo que será fruto del nerviosismo”.

Jiménez subrayó que nunca ha obligado a nadie a dramatizar o a mancharse, afirmando: “Tenéis mi palabra de que yo jamás he obligado a nadie a dramatizar, a mancharse, y el que me conoce lo sabe”. Además, expresó su desconcierto: “Estoy estupefacto. ¿Para qué hace eso si ya va manchado de barro? No lo comprendo, de verdad, estoy absolutamente disgustado”.

El conductor también indicó que no continuará trabajando con Gisbert, afirmando: “He tomado la medida directa y recalcitrante de decirle que no puedo contar con él, me ha fallado”.

Impacto en la percepción pública

La situación no solo generó críticas, sino que también dio lugar a la creación de memes en redes sociales. Un usuario compartió una imagen que decía: “PSOE: la culpa es de Mazón. Mazón: la culpa es del PSOE. Vox: Sánchez es Satanás. Sumar: Teletrabajo porfi. Rubén Gisbert cuando ve un lodazal”. Otro meme hacía referencia a la serie Los Simpson, sugiriendo que la situación había sido anticipada por la serie.

En medio de la controversia, Iker Jiménez reiteró su compromiso con la ética profesional, afirmando: “Esta chorrada suya va en contra de mi ética profesional, en contra de lo que creo, que es contar siempre lo que vemos”.

El incidente ha dejado una marca en la percepción pública de Rubén Gisbert, quien, a pesar de su labor previa, se enfrenta a un escrutinio considerable por sus acciones durante un momento crítico.