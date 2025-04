Russell Brand enfrenta graves acusaciones de violación y agresión sexual en Londres, según la Policía Metropolitana

El actor y humorista británico Russell Brand ha sido acusado por la Policía Metropolitana de Londres de violación, agresión sexual y atentado al pudor, en el contexto de una investigación que se inició tras denuncias públicas en 2023.

Detalles de las acusaciones

Los cargos que enfrenta Brand corresponden a incidentes que ocurrieron entre 1999 y 2005 y afectan a cuatro mujeres diferentes. Según la información proporcionada por la policía inglesa, Brand, de 50 años y actualmente residenciado en Estados Unidos, ha sido formalmente imputado por un cargo de violación, un cargo de atentado al pudor, un cargo de violación oral y dos cargos de agresión sexual.

Investigación y denuncias

La investigación se mantiene abierta y las autoridades han hecho un llamado a posibles víctimas o personas que tengan información relevante para que se pongan en contacto con la policía. Las acusaciones contra Brand salieron a la luz en septiembre de 2023, tras una investigación conjunta realizada por The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches de Channel 4, que reveló testimonios de mujeres que afirmaron haber sido abusadas sexual y emocionalmente por el actor. Brand ha negado de manera sistemática las acusaciones, insistiendo en que todas sus relaciones fueron consensuadas.

Próximos pasos legales

Russell Brand deberá comparecer ante el tribunal de magistrados de Westminster el próximo 2 de mayo. Este proceso legal podría derivar en una solicitud de extradición desde el Reino Unido hacia Estados Unidos si no se presenta voluntariamente ante la justicia.

Trayectoria profesional

El actor es conocido por sus papeles en películas como Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek. En los últimos años, Brand había dejado de lado su carrera actoral para dedicarse a la comentación política en plataformas como Rumble, donde ha acumulado más de un millón de seguidores y ha establecido vínculos con figuras de la derecha estadounidense, como Donald Trump y Tucker Carlson.