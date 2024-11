Un exanalista de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, que fue denunciado por sus compañeros de una milicia antigubernamental debido a sus comentarios sobre asesinatos y bombas caseras, ha sido condenado a cuatro meses de arresto domiciliario por poseer una toxina mortal. Russell Richardson Vane IV, conocido como “Duke” en el grupo Kekoas, que se entrena con armas de fuego y se prepara para escenarios apocalípticos en el área de Norfolk, fue objeto de preocupación por su retórica imprudente. Según varios testimonios, el grupo expulsó su comportamiento, que incluía apuntar un rifle hacia un estacionamiento escolar mientras pasaban autos.

Vane, de 42 años, fue arrestado en abril después de que agentes federales registraran su hogar en Vienna y encontraran ricina, un veneno mortal, así como un tubo de ensayo almacenado en su ático. Se declaró culpable este año de no tener el registro adecuado para la sustancia. Inicialmente, los fiscales presentaron cargos de destrucción masiva, lo que podría haber conllevado una cadena perpetua, pero luego retiraron esos cargos al determinar que no representaba una amenaza pública, sino que era un químico aficionado con “un interés en toda la vida científica”.

El abogado defensor, Robert Moscati, argumentó durante la sentencia en la Corte del Distrito Federal de Alexandria que Vane no era un terrorista, afirmando: “No es Timothy McVeigh. No es Unabomber. No es un terrorista doméstico“. Moscati añadió que, al completar la investigación, los agentes llegaron a conocer a Vane y se dieron cuenta de que “nada de esto aplicaba” a su caso.

La fiscal federal adjunta, Danya E. Atiyeh, solicitó una pena de prisión de dos años y medio, argumentando que Vane tenía un patrón de realizar experimentos científicos cuestionables en su hogar. Según los fiscales, mostró a niños del vecindario cómo hacer pólvora negra, un explosivo químico, como parte de una lección de ciencias durante la pandemia de coronavirus. También se alegó que mostró a su hijo “el gas que usó Hitler“.

Atiyeh expresó que “el acusado aún puede explicar completamente qué riesgos asumió” y que “es alguien que debería haber sabido mejor“. Vane había sido un profesional de la seguridad nacional durante la mayor parte de la última década. El juez Anthony J. Trenga determinó que su conducta “no constituye una amenaza para la comunidad”. Vane pasó un tiempo en la cárcel antes de ser liberado en agosto, cumpliendo además con el arresto domiciliario.

Los miembros de Kekoas se alarmaron cuando Vane entregó a un miembro un documento del Departamento de Defensa marcado como “confidencial” que estaba relacionado con precursores utilizados en la fabricación de armas caseras. En un ejercicio de entrenamiento a principios de marzo, su líder, Eddie Ray, recordó que Vane le había preguntado: “¿Qué pasaría si pudiera ponerlo en contacto con un dignatario ruso en la embajada rusa que estaría dispuesto a pagar hasta 50.000 dólares al mes para unificar todas las milicias de Virginia?” Ray recordó haberle dicho que estaba “loco”.

Los abogados de Vane afirmaron que nunca tuvo la intención de usar la ricina, que había fabricado en su casa en 2023 utilizando semillas de ricino. Vane, un veterano de los marines y analista de inteligencia con una maestría en economía, estaba preocupado por el fin del mundo y simplemente quería averiguar si los terroristas podían fabricar armas desde cero, según sus declaraciones judiciales. Rápidamente olvidó su “fallido proyecto de octavo grado” después de que lo registraron, agregaron sus defensores.

En su defensa, Yancey Ellis, uno de sus abogados, escribió que “las contribuciones positivas a la comunidad, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y el Gobierno superan ampliamente los errores“. Ellis solicitó que se tuviera en cuenta la cooperación de Vane desde el principio y mencionó que había recibido numerosos premios como marine. “Ojalá hubiera hecho eso“, concluyó.