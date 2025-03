Sabingo regresa con nuevas secciones y un enfoque en la diversidad familiar chilena este fin de semana

Chilevisión se prepara para el lanzamiento de una nueva temporada de Sabingo, que incluirá cuatro secciones innovadoras presentadas por reconocidas personalidades del espectáculo chileno. Entre las novedades se encuentra “Camino de la risa”, conducida por Yuhui Lee, quien se dedicará a explorar la trayectoria de destacados comediantes chilenos. Otra de las secciones es “Cocinando la ruta Austral”, donde Sergi Arola recorrerá el extremo sur de Chile degustando diversas preparaciones culinarias. Carmen Gloria Bresky continuará con “Herederos de una Tradición”, un segmento que busca profundizar en la historia de comunidades internacionales que han hecho vida en Chile. Finalmente, Juan Pablo Queraltó hará su debut con “Aclanados”, un espacio que se enfocará en conocer a varias familias chilenas que han logrado mantenerse unidas a lo largo del tiempo.

En una entrevista con La Hora, el conductor de Sabingo compartió detalles sobre las novedades que se presentarán en esta nueva temporada y ofreció un adelanto de su sección. Al ser preguntado sobre sus expectativas para el estreno, mencionó: “Sabingo es un programa que no termina durante todo el año. Siempre hemos hecho programación nueva, digamos, hemos estado con secciones que han seguido en el tiempo, pero ahora, marzo, evidentemente hay que generar nuevas cosas y por eso tenemos estos cuatro estrenos que parten este fin de semana”.

En relación a su nueva sección, “Aclanados”, Juan Pablo Queraltó explicó que se trata de un segmento que se centra en las familias chilenas, destacando la diversidad y la unión familiar. “Es una sección súper interesante porque tiene que ver también con las familias que existen en nuestro país, ¿no? Familias de renombre, populares, donde se juntan y donde no son diez, sino que son cincuenta, son cien personas que integran este núcleo familiar”.

El primer episodio de esta nueva temporada se centrará en la familia Collao, que ha residido en Quintero durante muchos años. “El primer abuelo Collao estuvo siempre ligado al mar, fue el primer buzo mariscador. De ahí nacieron sus hijos, que también estuvieron ligados al mar. Uno de los nietos decidió poner una picada, que se llama ‘La picada de los Collao’, donde se venden los mejores mariscos de la zona”. Además, se mencionó que uno de los integrantes de la familia es cantante y forma parte de un grupo de música tropical, mientras que las hermanas tienen un grupo folclórico. “Este clan familiar crece, crece, crece, hasta que llegan a ser 200”.

Al abordar la conexión que estas historias pueden generar con los televidentes, Juan Pablo Queraltó comentó: “Creo que le va a llegar a muchas familias, porque Chile, efectivamente, es un país del apellido, que uno tiene ahí González por todos lados, y cómo de alguna manera todos ellos se van juntando o van generando familias”.

El conductor también destacó la variedad de historias que ha encontrado en su trabajo, desde relatos entretenidos hasta situaciones más dramáticas. “Nos hemos encontrado hasta con fallecimientos en familias hace muy poco, digamos, que hay familias de 18 personas y uno de ellos ha muerto por distintas circunstancias, y por distintos oficios que ellos mismos han tratado de hacer perdurar con el traspaso del tiempo”.

Sabingo ha estado al aire durante diez años, y Juan Pablo Queraltó ha estado al frente del programa durante ocho de esos años. Al reflexionar sobre su papel como conductor, expresó: “A mí me encanta. Yo me siento muy identificado con ser conductor de Sabingo, porque yo siempre he estado ligado a la gente y a la calle. Y esto, de alguna manera, me acerca mucho más a la biodiversidad chilena”.

El programa ha logrado conectar con una amplia audiencia en todo el país, y Juan Pablo Queraltó afirmó que es uno de los programas más activos de la televisión chilena, destacando su longevidad y relevancia en la programación actual. “Es súper lindo. Yo amo el programa”.

La nueva temporada de Sabingo promete ser un espacio lleno de historias que reflejan la diversidad y la riqueza cultural de Chile.