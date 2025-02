Asesinato de hombre transgénero en Nueva York revela un patrón de tortura y abuso, advierte la policía

Un hombre transgénero fue asesinado en Nueva York tras sufrir semanas de torturas, lo que ha generado conmoción en Estados Unidos y el mundo.

Detalles del caso de Sam Nordquist

La víctima, identificada como Sam Nordquist, tenía 24 años y sus restos fueron hallados el 13 de febrero en un campo cercano a Canandaigua, en el condado de Ontario. La capitán de policía Kelly Swift declaró en una conferencia de prensa el 14 de febrero que “nuestra investigación ha revelado un patrón profundamente perturbador de abuso que finalmente resultó en la trágica muerte de Sam”.

Detenciones y acusaciones

Hasta el momento, la policía ha detenido a cinco sospechosos en relación con el asesinato. Estos individuos han sido acusados de asesinato en segundo grado con “indiferencia depravada”. Los detenidos son: Precious Arzuaga, de 38 años; Jennifer Quijano, de 30 años; Kyle Sage, de 33 años; Patrick Goodwin, de 30 años; y Emily Motyka, de 19 años. La capitán Swift explicó que “entre inicios de diciembre de 2024 y febrero de 2025, Sam fue objeto de repetidos actos de violencia y tortura de tal forma que causaron su muerte”.

Investigación y contexto familiar

La familia de Sam había solicitado que se verificara su bienestar, ya que no habían tenido noticias de él desde enero. En respuesta a esta preocupación, la policía inició una investigación el 9 de febrero. Sam, originario de Minnesota, había viajado a Nueva York en septiembre para conocer a su “novia virtual”.

Reacciones de la comunidad

Desde la organización LGBTQ The New Pride Agenda, se expresó: “Estamos devastados y enfurecidos por el asesinato horroroso de Sam Nordquist, cuya vida fue brutalmente arrebatada en la región de Finger Lakes después de semanas de torturas”. Además, se añadió que “sabemos que no es un incidente aislado, es una trágica consecuencia del aumento de la cultura de odio en nuestra sociedad”.

Comentarios de la policía

La capitán de policía Kelly Swift también comentó: “En mis 20 años de servicio, este es uno de los crímenes más horrorosos que he investigado”. La gravedad del caso ha resaltado la necesidad de abordar la violencia y el odio hacia las personas transgénero en la sociedad actual.