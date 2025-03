Fiscalía investiga filtración de conversaciones sobre compra de clínica y posibles delitos relacionados

El Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha confirmado que el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio por una posible violación de secretos, tras la filtración de conversaciones relacionadas con la fallida compra de la exclínica Sierra Bella. Esta situación ha generado un gran interés mediático y ha llevado a la Fiscalía a tomar medidas para esclarecer los hechos.



Detalles de la investigación

El informe que dio origen a esta investigación fue entregado por la Policía de Investigaciones (PDI) el 18 de diciembre de 2024 y fue reservado por un período de 40 días. Posteriormente, el 3 de marzo de 2025, la Fiscalía proporcionó una versión del informe con partes tachadas a los intervinientes del caso, mientras que el documento completo fue entregado a la defensa de Irací Hassler, quien es la propietaria del dispositivo electrónico del cual se extrajeron las conversaciones.

Comentarios del Fiscal Cooper

En una entrevista con CNN Chile, el Fiscal Cooper fue consultado sobre si la inclusión de contenidos sin interés criminalístico por parte de la PDI fue un error. Cooper indicó que, aunque se podría argumentar que sí, él también había reservado las conversaciones que podrían ser indicios de otros delitos, lo que llevó a la apertura de una nueva investigación. En sus palabras, “Reservé no solo aquellas cosas que podrían ser críticas políticas, sino también las conversaciones que, sí estimamos, eran indiciales de otro delito y que dio la apertura de otra investigación”, refiriéndose a los chats que mencionaban al Presidente Boric.

Filtraciones y tráfico de influencia

Respecto a las filtraciones que involucran a la diputada Karol Cariola, Cooper afirmó que “el tráfico de influencia también requiere abuso, prevalimiento, no solamente la mera sugerencia, y el abuso se acredita de tres formas: abusar de la jerarquía, no era el caso; abusar de la función, que no era el caso (…), y de una relación de amistad”.

El Fiscal destacó que, aunque las críticas políticas entre los involucrados en las conversaciones podrían parecer irrelevantes, estas demuestran una amistad considerable entre las partes, lo que podría estar vinculado a otras conversaciones sobre tráfico de influencia en temas como la patente de alcoholes.

Cooper concluyó que, aunque las filtraciones “potencialmente” podrían tener interés criminalístico, había otros elementos en las conversaciones que, a su juicio, eran más relevantes para la investigación. Además, reiteró que, a pesar de lamentar la divulgación, estas filtraciones “no aportan en nada a la investigación” y que se está investigando el origen de la filtración.