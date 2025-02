Damnificados de Valparaíso exigen respuestas del Gobierno a un año del devastador incendio

A un año del devastador incendio que afectó a la región de Valparaíso, los damnificados continúan en la búsqueda de respuestas y apoyo por parte del Gobierno. Miriam Díaz, una de las afectadas, se unió a otros manifestantes en las afueras del Club Sporting, donde se llevaba a cabo la gala del Festival de Viña del Mar, con el objetivo de visibilizar su situación.



En una entrevista con La Prueba de ADN, Díaz expresó: “Estamos aquí porque necesitamos saber qué pasó con las donaciones, tanto nacionales como internacionales. A un año, muchas familias seguimos sin casa y no hemos podido reconstruir”.

Denuncias sobre la falta de soluciones

La dirigente también denunció que las autoridades no han proporcionado soluciones efectivas, a pesar de las numerosas reuniones que han tenido. “Nos citan, pero no se presentan. Nos dejan esperando”, afirmó.

Exigencia de extensión del bono de arriendo

Uno de los reclamos más urgentes es la suspensión del bono de arriendo, que resulta vital para la supervivencia de muchas familias. “Yo vivo del bono porque perdí todo. Muchas familias dependemos de él, y el Gobierno ya no lo quiere dar más”, indicó Díaz, quien además cuestionó el paradero de las donaciones internacionales. “Ese dinero no ha llegado a nosotros, no sabemos dónde está”, manifestó.

Los manifestantes esperan que su protesta logre captar la atención de medios internacionales y que esto obligue a las autoridades a ofrecer respuestas claras sobre la gestión de los fondos. “Vamos a seguir luchando hasta que se nos dé una respuesta. Necesitamos que el mundo se entere”, concluyó Díaz.

La movilización se mantendrá activa mientras continúe el Festival de Viña, con la esperanza de obtener visibilidad y justicia para los afectados.