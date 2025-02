Extranjero se indigna tras fiscalización policial en Santiago por falta de documentos del vehículo

Un extranjero fue fiscalizado en el centro de Santiago, específicamente en la Plaza de Armas, durante la mañana de este jueves. El individuo expresó su descontento, argumentando que el personal policial intentaba retirar su vehículo debido a la supuesta falta de documentos necesarios para su circulación.

El relato del extranjero sobre la fiscalización

En una entrevista en el matinal Mucho Gusto, el extranjero compartió su experiencia en este confuso incidente. Indicó que había viajado desde la cuarta región de Chile con el propósito de concretar la compra del automóvil que fue objeto de la fiscalización por parte de Carabineros. Hasta el momento de la fiscalización, la transferencia del vehículo no se había realizado, lo que generó la atención del personal policial.

El extranjero también mencionó que estaba conduciendo sin poseer una licencia de conducir chilena, explicando que llevaba unas semanas en el país y que utilizaba el documento de su país de origen para manejar.

La molestia del extranjero durante la fiscalización

En el contexto de la fiscalización, el extranjero expresó su frustración al comentar: “me están diciendo que van a sacar el auto de circulación, pero está al día. Ahí están los documentos”. Además, agregó que no tenía consigo el pasaporte que le estaban solicitando, y que la transferencia del vehículo aún estaba pendiente. Detalló que había viajado con la dueña del auto, quien reside en Huechuraba, para realizar el trámite correspondiente.

El extranjero explicó: “este auto de acá mi amigo lo compró en la cuarta región y la señora vive aquí. El niño que lo tenía en la cuarta región se lo vendió a él, pero la dueña vive aquí. Entonces hemos venido para hacer el trámite”.

Confirmación de Carabineros sobre la situación del extranjero

Poco después, Carabineros aclaró que el extranjero no se encontraba en calidad de turista. Según la información proporcionada, su primer ingreso a Chile fue en 2008, aunque posteriormente salió hacia Perú y reingresó al país el 18 de septiembre de 2022. Debido a esta situación, no poseía una licencia de conducir válida en Chile. Aunque contaba con una cédula nacional, no tenía la licencia de conducir correspondiente para operar un vehículo en el país. Como resultado de esta fiscalización, el automóvil en cuestión fue finalmente retirado de circulación.