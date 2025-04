Yeonjun de TXT sorprende en México con cover de Julieta Venegas y desata la euforia en el Axe Ceremonia

Yeonjun, uno de los miembros del aclamado grupo surcoreano Tomorrow x Together (TXT), dejó una huella imborrable en sus seguidores durante su actuación en el festival Axe Ceremonia, que tuvo lugar el sábado 5 de abril en Ciudad de México. La banda sorprendió a los asistentes al interpretar un cover de la famosa canción Eres para mí, de la reconocida artista mexicana Julieta Venegas, lo que generó una gran euforia entre el público. En particular, la interpretación de la parte de la rapera chilena Anita Tijoux fue un momento destacado que resonó con los fans presentes.

Detalles sobre la actuación de Tomorrow x Together

La banda, que también está compuesta por Soobin, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai, hizo su debut en el año 2019 bajo el prestigioso sello Big Hit Music. Desde entonces, han logrado un notable éxito en la industria musical, destacándose con temas como Sugar Rush Ride, Chasing That Feeling y Back for More, este último en colaboración con la artista brasileña Anitta.

Impacto del festival Axe Ceremonia

La presentación de TXT tuvo lugar en la primera noche del festival Axe Ceremonia. Sin embargo, el evento se vio empañado por una tragedia, ya que el día siguiente se suspendió debido a un accidente que resultó en la muerte de dos fotógrafos. Este incidente marcó un momento difícil para los organizadores y los asistentes al festival, que esperaban disfrutar de más actuaciones.

Un post compartido en redes sociales por TXT CHILE for MOA muestra la emoción de los fans y la energía que la banda trajo al escenario durante su actuación. La conexión entre TXT y su público se evidenció en la respuesta entusiasta a su interpretación de la canción de Julieta Venegas, lo que subraya la creciente popularidad del grupo en América Latina.