Asesinato de joven trans en Colombia desata indignación y reclamos de justicia ante un crimen de odio

El asesinato de una joven trans ha generado conmoción en Colombia. Se trata del caso de Sara Millerey, el cual ha sido catalogado como un “crimen de odio”.

De acuerdo al relato de la BBC, el suceso se registró el 4 de abril en la región de Antioquía. La mujer habría sido golpeada por un grupo de sujetos, quienes le rompieron algunas extremidades.



Posteriormente, fue arrojada por una quebrada hasta caer en un río, donde agonizó por algunas horas. En redes sociales ha circulado un video del hecho, pero no se ha comprobado su veracidad. El cuerpo fue rescatado por la policía y, posteriormente, la llevaron hasta un centro asistencial en un pueblo llamado Bello, donde murió en un corto periodo.

El caso de Sara Millerey

El caso ha generado reacciones de parte del mundo político en Colombia. La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, se mostró afectada por lo ocurrido.

“Fue víctima de un acto atroz y cargado de odio. A Sara la violentaron, le quebraron los brazos y las piernas y la arrojaron al río, y duele profundamente pensar que ocurrió ante la indiferencia de muchos”, expuso.

Por su lado, el presidente colombiano Gustavo Petro sostuvo: “Me critican que hable de nazismo. Sé perfectamente que el fascismo es la eliminación violenta de las diferencias del ser humano: políticas, religiosas, étnicas, de libertad sexual. Esto que pasó en Bello se llama fascismo, porque hay nazis en Colombia”.

Nazis asesinaron a Sara. Hoy hay una deuda que @PoliciaColombia y @FiscaliaCol tienen con la vida, con la democracia en Bello. Los asesinos de Sara deben caer. La alcaldía de Bello y la gobernación de Antioquia deben colaborar en poner dinero para pagar informes sobre los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) 10 de abril de 2025

Sara Millerey era parte de una familia tradicional de la zona antes mencionada. Se había alejado de su padre, quien no respetó su decisión, y mantenía una buena relación con su madre, Sandra Borja, y hermana.

También se propuso escribir sus memorias, indicando que estaba distanciada de la Iglesia Católica, aunque mantenía una “fe intacta”. También había presentado consumo de drogas en su adolescencia, pero recalcó que las había dejado en los últimos años.

“Queremos pedir que se haga justicia, esto no puede pasar por alto, hoy fue ella y mañana puede ser cualquiera”, indicó su madre en el funeral, que ocurrió el 8 de abril.

Hay que señalar que, hasta ahora, no existen personas detenidas por este caso.