Aumento alarmante de brotes de sarampión en América genera preocupación por la baja cobertura de vacunación

El aumento de brotes de sarampión en varios países ha generado preocupación, dado que esta enfermedad había sido eliminada en las Américas. Recientemente, se han reportado múltiples casos en Argentina, Canadá, Estados Unidos y México. El sarampión es una infección altamente contagiosa que provoca una erupción cutánea y presenta síntomas similares a los de la gripe, incluyendo tos, enrojecimiento de los ojos, fiebre y sarpullido.



Casos en Estados Unidos

En Estados Unidos, se registraron 378 casos de sarampión entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2025, afectando a personas en 17 estados. Uno de los casos más trágicos fue el de una menor de seis años que falleció el 26 de febrero debido a complicaciones derivadas de la enfermedad. En el oeste de Texas, donde ocurrió la muerte de la niña, algunos residentes sostienen que el sarampión no es más grave que una gripe común.

Testimonio de una madre

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la vacuna contra el sarampión previno 17.1 millones de muertes en el mundo entre 2000 y 2014. La vacuna que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola tiene un costo accesible, no superando los mil pesos chilenos. Sin embargo, las críticas hacia la vacunación persisten. Kaleigh Brantner, en una entrevista con The Washington Post, defendió la decisión de no vacunar a su hijo de 7 años contra el sarampión, afirmando: “No vamos a hacerles daño a nuestros hijos ni [arriesgarnos] a tener la posibilidad de hacerles daño, para que podamos salvar a los suyos”.

Brantner, de 34 años, explicó que su decisión se basó en una experiencia previa donde un sobrino tuvo una reacción grave a la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. Por esta razón, se trasladó de Nuevo México a Texas, donde es más sencillo solicitar excepciones a las vacunas obligatorias. En una publicación de Facebook, comentó: “Una tos, secreción nasal, fiebre y sarpullido en un niño sano son leves, pero las reacciones adversas a la vacuna son graves”. Según Brantner, su hijo Paxton se recuperó del sarampión tras recibir alimentos orgánicos y tratamientos alternativos.

Riesgos de la vacunación

La doctora Vivian Luchsinger, académica del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, señala que una solución clave para el aumento de casos es incrementar la cobertura de vacunación en la infancia. “Lo que evita la vacuna es que se enfermen del sarampión, pues si bien se puede desarrollar como una enfermedad sin mayor consecuencia, en algunos casos puede ser grave e incluso hay niños que mueren por sarampión”, advirtió en un comunicado.

Según datos de la OMS, en 2022, aproximadamente el 83% de los niños en el mundo recibieron una dosis de la vacuna contra el sarampión antes de cumplir un año, el porcentaje más bajo desde 2008. La baja inmunización en la población infantil está generando un aumento en los contagios y muertes por esta enfermedad, que se transmite por contacto con personas o superficies infectadas, así como por el aire a través de gotitas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que la cobertura de vacunación con dos dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) debe mantenerse por encima del 95% para alcanzar la “inmunidad de grupo”.

Situación en Chile

La doctora Luchsinger también destacó que la principal complicación del sarampión es la disminución de defensas en el organismo, lo que puede llevar a infecciones bacterianas graves. La doctora Mariela Muñoz, jefa del servicio de pediatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, advirtió que solo se necesita una persona contagiada para provocar un brote masivo. “Si hay alguien que no tiene la vacuna puesta o es menor de un año y no está inmunizado, podría contagiarse en una sala de espera, en un local de comidas o en cualquier tipo de institución”, explicó la pediatra.

Desde 1964, Chile ha mantenido programas de vacunación contra el sarampión, y en 1993 se logró erradicar la enfermedad de forma endémica en el país, gracias al Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsal), el aumento de casos en países desarrollados se asocia a una reducción en la cobertura de vacunación. “En nuestro país hemos tenido casos esporádicos y algunos brotes en el pasado que han sido todos controlados y que se han asociado a personas que adquirieron la enfermedad en el extranjero. Actualmente no contamos con casos de transmisión dentro de nuestro territorio”, informaron desde la autoridad de salud.