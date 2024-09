Fallece a los 28 años la cantante de anime Sayuri tras una dura batalla médica

Fallece Sayuri, la talentosa cantante japonesa de anime, a los 28 años tras una lucha contra una enfermedad crónica. Su legado musical perdurará.

La jornada del viernes se marcó por la triste noticia del fallecimiento de la reconocida cantante japonesa de anime, Sayuri, quien tenía 28 años. La información fue confirmada por su esposo, Amaarashi, quien indicó que la artista falleció tras una prolongada lucha contra una enfermedad crónica. En un comunicado, Amaarashi compartió que su esposa cruzó “el puente del arcoíris” el 20 de septiembre, según lo reportado por el medio Black Star News.

Sayuri, cuyo nombre completo era Sanketsu Shōjo Sayuri, se destacó como cantante, música y compositora, siendo especialmente conocida por sus contribuciones a la música de anime. Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Tower of Flower” de la serie Lycoris Recoil, “Heikousen” de Scum’s Wish y “Koukai no Uta” de la cuarta temporada de My Hero Academia.

A la edad de 15 años, Sayuri fue seleccionada por una prestigiosa agencia de talentos, lo que marcó el inicio de su ascenso a la fama, mientras continuaba componiendo música durante su etapa en la escuela secundaria. A lo largo de su carrera, colaboró con artistas de renombre como Yojiro Noda, RADWIMPS y Yuki Kajirua, lo que consolidó su posición en la industria musical.

En cuanto a su vida personal, Sayuri contrajo matrimonio el 18 de marzo de este año. Su esposo, Amaarashi, mencionó en su cuenta de X (Twitter) que ella había estado lidiando con una enfermedad crónica. A pesar de su condición, Amaarashi destacó que Sayuri mantuvo una profunda pasión por su trabajo hasta el final, incluso mientras enfrentaba los desafíos de su enfermedad.

Agradeciendo a los fans por el apoyo brindado a su esposa, Amaarashi hizo un llamado a la comunidad para que rezaran por la paz eterna de Sayuri. Además, solicitó a los medios de comunicación que respetaran su privacidad y no lo contactaran, en consideración al dolor que atraviesa la familia. También pidió a los seguidores que se abstuvieran de enviar cartas de condolencia en este momento, instándolos a mantener a Sayuri en sus oraciones.

El fallecimiento de Sayuri se produjo un mes después de que la cantante decidiera pausar su carrera debido a una disfonía funcional que afectaba su voz, lo que había generado preocupación entre sus seguidores y la comunidad musical.