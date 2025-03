Scarlett Johansson: de un sketch en televisión a una de las actrices mejor pagadas de Hollywood

La trayectoria de Scarlett Johansson en la industria del entretenimiento es un claro ejemplo de cómo el esfuerzo y la dedicación pueden llevar a una carrera exitosa. Desde sus inicios en la televisión hasta convertirse en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, su camino ha estado marcado por una serie de decisiones y oportunidades que han definido su carrera.



Inicios en la televisión

Scarlett Johansson comenzó su andadura en el mundo del espectáculo a una edad temprana, haciendo su primera aparición pública en televisión a los 9 años en un sketch. En 1993, cuando la actriz estaba dando sus primeros pasos en el ámbito de la actuación, participó en un pequeño rol en Late Night with Conan O’Brien. En esta ocasión, interpretó a Sarah Hughes, una niña que había ganado un concurso nacional de deletreo. Aunque la escena no salió como se esperaba, se convirtió en un momento cómico representativo del humor de los late night de los años 90, y es recordada con cariño en la actualidad.

Primeros pasos en el cine

Después de su debut en televisión, Johansson hizo su entrada en el cine con un papel menor en la película Regreso a casa, una producción que ha caído en el olvido. Sus inicios en la industria cinematográfica no fueron particularmente destacados, y tuvo que aceptar papeles en producciones menos reconocidas como Mi Pobre Angelito 3, My Brother the Pig y Manny & Lo.

Reconocimiento y éxito

El verdadero reconocimiento de su talento llegó con su participación en películas como El hombre que nunca estuvo, Mundo fantasma y Perdidos en Tokio. Estas producciones marcaron un punto de inflexión en su carrera, permitiendo que su habilidad actoral fuera valorada por críticos y audiencias.

El ascenso de Scarlett Johansson en Hollywood no fue un proceso inmediato ni sencillo. Sin embargo, con el tiempo, logró consolidarse como una de las actrices más exitosas y mejor pagadas del mundo. Su historia es un testimonio de que la perseverancia y el trabajo duro pueden transformar una carrera que comenzó con un pequeño papel en un programa de televisión.

Proyectos destacados

A lo largo de su carrera, Johansson ha acumulado una serie de títulos importantes en su filmografía, incluyendo La isla, Ella, Jojo Rabbit, La otra cara de la luna, Lucy y su notable participación en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Recientemente, también se ha sumado al elenco de Jurassic World Rebirth, lo que demuestra su continua relevancia en la industria del cine.