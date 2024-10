Diddy enfrenta nuevas acusaciones por un video sexual con una figura muy conocida

Sean Combs enfrenta graves acusaciones de agresión sexual y tráfico de personas, lo que podría afectar su carrera y reputación en el mundo del entretenimiento.

Sean Combs enfrenta nuevas acusaciones en un caso que involucra un video pornográfico en el que supuestamente aparece junto a una persona de “más alto perfil”. Esta información fue revelada por la abogada Ariel Mitchell-Kidd durante una entrevista con NewsNation. Mitchell-Kidd representa a una mujer que acusa a Combs de agresión sexual ocurrida en 2018. La abogada afirmó que fue contactada por alguien que deseaba que ella gestionara la venta del video, una oferta que fue rechazada.

En su explicación, Mitchell-Kidd indicó que ya circulan cintas en Hollywood que están siendo ofrecidas a diversas personas, pero que en particular, una oferta llamó su atención. “Una me contactó para ver si estaban interesados en comprarlo antes de que se hiciera público”, detalló en el programa Banfield, transmitido el 27 de septiembre. Además, mencionó que la situación parece ser un caso de “catch and kill”, una práctica en la que se adquiere material comprometedor para evitar su divulgación. Aunque no pudo revelar la identidad de la persona involucrada, aseguró haber visto imágenes que confirman la existencia del video.

En relación a la demanda por agresión sexual, la abogada indicó que presentará una denuncia formal en el transcurso de la semana. La acusación alega que Combs agredió sexualmente a la demandante con un objeto inanimado y además ordenó a otro hombre que la agrediera para que ella pudiera escapar. Esta situación se suma a una serie de controversias que han rodeado a Combs, quien a sus 54 años podría enfrentar un impacto significativo en su carrera y reputación. La complejidad de la situación se ve aumentada por la aparición de este nuevo caso, lo que genera más preguntas sobre el asunto.

La noticia del arresto de Combs ha generado una ola de especulaciones en las redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a teorizar sobre varias celebridades, incluida la posibilidad de que algunas publicaciones en X (anteriormente Twitter) fueran eliminadas en relación con los cargos contra él. Sin embargo, el cantante desmintió estos rumores a través de una publicación en Instagram el 26 de septiembre, aclarando que había borrado su cuenta mucho antes de los eventos recientes. En esa publicación, compartió una captura de pantalla de un mensaje del 6 de febrero en el que anunciaba la eliminación de su cuenta en X. “Esta autodestruirá en dos minutos”, escribió en ese momento.

En su reciente aclaración, el artista añadió: “No sé qué me convertí en titular esta semana, borré mi Twitter en febrero”. Esto se produjo después de que un gran jurado acusara a Combs de tráfico de crimen organizado y de participar en la prostitución. Según el Fiscal Federal Damian Williams, los agentes federales detuvieron a Combs basándose en una acusación que inicialmente estaba sellada. Al día siguiente, la acusación fue hecha pública, revelando que el fundador de Bad Boy Records había sido acusado de organizar eventos conocidos como “freak offs”, que eran espectáculos sexuales en los que participaban trabajadores masculinos y mujeres que, según las acusaciones, fueron forzadas o coaccionadas a participar. Estas actividades habrían formado parte de un esquema más amplio de explotación. Las implicaciones legales de estas acusaciones podrían llevar a Combs a enfrentar, en los peores casos, una condena perpetua.