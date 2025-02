Sebastián Dávalos sugiere que la decisión presidencial de Michelle Bachelet es personal y aún incierta

Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, se pronunció sobre la posibilidad de que su madre considere una nueva candidatura presidencial, afirmando que “es una decisión suya” y que no ha compartido detalles al respecto con sus hijos.

Declaraciones de Sebastián Dávalos

En una entrevista concedida a El Mercurio desde Girona, España, Dávalos expresó: “Yo no sé qué está pensando la presidenta, no lo tengo claro. Es una decisión de ella y no la voy a estar molestando, o preguntándole qué va a hacer”. Además, enfatizó la necesidad de que la coalición oficialista reflexione sobre un proyecto de país a largo plazo, indicando que “acá se necesita hacer algo más profundo”. Dávalos subrayó que es fundamental que se establezca una visión clara sobre cómo quieren que sea Chile en los próximos diez años, más allá de la elección de un candidato.

La importancia de nuevos liderazgos

Dávalos también mencionó que su madre ha manifestado en múltiples ocasiones la importancia de potenciar nuevos liderazgos y de renovar la política, afirmando: “yo estoy de acuerdo con eso”. Al ser cuestionado sobre si la expresidenta consulta a su familia sobre sus decisiones políticas, Dávalos respondió que “nosotros somos todos mayores de edad. No tiene por qué preguntarnos nuestra opinión”, indicando que es una decisión que su madre tomará y comunicará en su momento.

Reflexiones sobre el pasado

En el contexto de la conversación, Dávalos reflexionó sobre el Caso Caval, reconociendo que “hago un mea culpa gigantesco de que el manejo comunicacional no fue el mejor”. Expresó que, en retrospectiva, debió haber sido más claro en su comunicación y que, al comenzar a hacerlo, ya era demasiado tarde. Dijo que una de las razones por las que decidió realizar un Magíster en Marketing Político fue porque sentía que tenía muchas falencias en el área de las comunicaciones.

Impacto en el gobierno de Bachelet

Dávalos concluyó su intervención señalando que la crisis del Caso Caval “afectó mucho en términos comunicacionales” al gobierno de su madre, ya que se trataba de un problema netamente comunicacional y reputacional, que impactó en la aprobación del gobierno.