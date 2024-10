Sebastián Edwards: Chile enfrenta un futuro incierto si no se prioriza el largo plazo

El economista y académico de la Universidad de California (UCLA), Sebastián Edwards, presentó un plan a largo plazo para Chile durante el Encuentro Regional de Empresas (Erede) 2024, que incluye la derogación de leyes y regulaciones, la mejora de puertos, la desalinización de agua, la exportación de servicios de alto valor agregado y la adopción de estrategias inspiradas en Elon Musk. Edwards enfatizó la necesidad de salir del “barro del cortoplacismo” que, según él, predomina en el país.

Crítica al enfoque de corto plazo

Edwards criticó la tendencia a enfocarse en resultados inmediatos, señalando que cada vez que se intenta avanzar hacia una visión a largo plazo, surgen obstáculos. En este contexto, mencionó el impacto de eventos adversos, refiriéndose a la figura del “Mago Valdivia” como una metáfora de los desastres que interrumpen el progreso.

El milagro económico de Chile

El académico recordó que Chile fue considerado el país número uno de América Latina en términos de crecimiento económico hasta 2019, cuando fue superado por Panamá. “Teníamos un milagro y ya no. Chile fue el país número uno de América Latina y eso sucedió el año 2001 y mantuvimos esa posición más o menos hasta el año 2019”, afirmó.

Crítica al crecimiento actual

Edwards también cuestionó al Presidente Gabriel Boric por celebrar un crecimiento del 2,7% en el país, argumentando que aunque es superior a las proyecciones de 1,8%, no es suficiente. “Eso es verdad. Pero eso es como cuando un hijo te dice: tú pensabas que me iba a sacar un tres en el colegio y me saqué un 4,2. Claro, 4,2 es mejor que tres, pero ciertamente que no es lo que nosotros queremos”, expresó.

Visión país y productividad

El economista instó a la sociedad a llegar a un consenso sobre el tipo de Chile que se desea construir, ya que actualmente no existe una “visión país” clara. Además, subrayó que la productividad ha caído drásticamente y que las discusiones sobre cómo mejorarla han sido repetitivas.

Reformas necesarias

Edwards propuso que todas las regulaciones deben ser vistas como recomendaciones, sugiriendo que deben ser derogadas si no son efectivas. “Ninguna regulación viene desde Dios y es inmutable. Tenemos que considerarla como una recomendación y por tanto debemos derogarlas si no sirven”, afirmó. Esta perspectiva se alinea con la filosofía de Musk de cuestionar los requisitos y acortar procesos.

Desalinización y puertos

El académico también destacó la importancia de priorizar la desalinización de agua, advirtiendo que sin agua, “Chile es un país no viable”. En cuanto a la infraestructura portuaria, mencionó que la geografía de Chile presenta un desafío debido a su lejanía, lo que requiere la mejora de los puertos para facilitar el comercio.

Inspiración en Australia

Edwards sugirió que Chile debería imitar a Australia, un país que también enfrenta desafíos geográficos similares. “No vamos a ser Finlandia. Vamos a ser Australia”, afirmó.

Plan piloto en la Región del Biobío

Para implementar sus ideas, el académico propuso desarrollar un “plan piloto” en la Región del Biobío, que incluiría iniciativas relacionadas con el agua, puertos, minería y tierras raras, entre otros aspectos.