Sebastián Yatra enfrenta problemas de salud a días de su presentación en Viña del Mar

Sebastián Yatra, el reconocido cantante colombiano, se encuentra en el centro de la atención debido a su estado de salud, a pocos días de su presentación en el Festival de Viña del Mar. El artista ha compartido en sus redes sociales que ha estado lidiando con problemas de salud, específicamente con su garganta, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y fanáticos.

Estado de salud de Sebastián Yatra

Yatra expresó su agradecimiento a quienes le han enviado mensajes de apoyo, indicando: “Muchas gracias a todos los que me han estado escribiendo, perdón”. En su mensaje, el cantante reveló que ha estado enfermo durante aproximadamente un mes y medio, sufriendo de una afección en la garganta que no ha logrado mejorar a pesar de recibir tratamiento.

El artista mencionó que ha tomado varias rondas de antibióticos, pero la situación no ha cambiado. “Llevo como un mes y medio super enfermo de la garganta y nada que se me va entonces ya llevo varias rondas de antibióticos”, comentó Yatra, reflejando su frustración por no ver avances en su recuperación.

Visita médica y tratamiento

Durante su reciente estancia en Argentina, Yatra buscó atención médica adicional, pero lamentablemente, no ha logrado recuperarse por completo. “Ahorita que estuve en Argentina me tomé otras cosas, fui al médico, pero nada que me termino de mejorar… Pero estoy bien, solamente me hace falta descansar un poquito más”, afirmó el cantante, subrayando que su estado de salud es una prioridad en este momento.

El artista también mencionó que los nervios previos a su actuación en Viña podrían estar influyendo en su bienestar. “De pronto son también los nervios antes de Viña, que necesito estar al 100 % para ahí”, agregó, lo que indica la presión que siente por su próxima presentación.

Presentación en el Festival de Viña

Sebastián Yatra está programado para presentarse en el Festival de Viña del Mar el próximo martes 25 de febrero. Esta actuación es altamente anticipada, ya que el cantante es uno de los números fuertes del evento. En la misma jornada, también se presentarán el comediante Pedro Ruminot y la banda Morat, lo que promete ser una noche emocionante para los asistentes.

La expectativa por su actuación es alta, y muchos esperan que Yatra logre recuperarse a tiempo para ofrecer un espectáculo memorable en el festival. La salud del artista es un tema de interés, y su situación actual ha generado un gran seguimiento en las redes sociales, donde sus fans continúan enviándole mensajes de apoyo.