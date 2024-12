El Tarro y su inesperada defensa: ¿Qué dijo sobre su vida en Talca?

Un momento destacado en la reciente entrega de Secreto en el Lago 2 fue la conversación entre El Tarro y Diego González, que se volvió viral en las redes sociales. Durante una charla en el techo de la cabaña del reality, El Tarro, tras haber consumido algunas copas, reflexionó sobre su vida y su lugar de origen. En este contexto, González le sugirió que se trasladara a Santiago, a lo que El Tarro respondió que no tenía interés en la capital. En cambio, expresó su orgullo por su ciudad natal, Talca, afirmando: “Somos los virales, está el Marcianeke, el AK4:20”.

La conversación dio un giro cuando Diego Pánico interrumpió para informarles que Karlita se encontraba triste, acusando a González y a Gatita Veve de hacerle bullying. En el mismo episodio, la bailarina tuvo un enfrentamiento significativo con Gatita y Pánico, lo que añadió tensión a la dinámica del grupo. A medida que la charla continuaba, el “Capataz” y Pánico discutieron sobre otros aspectos del reality, y Pánico mencionó que votaría por El Tarro como el posible ganador del programa. Sin embargo, en un tono de broma, cambió de opinión, señalando que El Tarro era un “ebrio”.

El Tarro, al escuchar esto, expresó: “Esas faltas a mí no me gustan”. Diego, sorprendido, preguntó: “¿Qué faltas?” A lo que El Tarro respondió: “No puedo decir ebrio”. En un momento de humor, El Tarro enfatizó: “No puedes decirme ebrio delante de la cámara”, mirando directamente a la lente, lo que le dio un toque cómico a la situación. A pesar de su habla entrecortada, El Tarro fue claro en que no estaba bajo los efectos del alcohol.

El capítulo número 5 de Secreto en el Lago 2 ha generado un gran interés en las redes sociales, alcanzando casi 700 mil visitas en YouTube, lo que refleja la popularidad del programa y la atención que generan sus participantes.