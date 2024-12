¿Qué opinan los expertos sobre la propuesta de la ANFP para una Segunda División Sub 23?

Con fuerza irrumpió en el consejo de presidentes de la ANFP, la idea de que la Segunda División Profesional se comience a jugar con un tipo de sub 23, en iniciativa que fue promovida por Trasandino de Los Andes. Detrás de esta propuesta se encuentra la figura del ex presidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls, quien en una entrevista con radio ADN expuso que “estamos de acuerdo en jugar con una categoría sub 23. Aspiramos que a través de esto haya un mayor desarrollo del fútbol chileno. Somos una de las selecciones más veteranas del mundo”.

La idea planteada por Trasandino ha recibido el apoyo de varios clubes, incluyendo Concon National, General Velásquez, Deportes Rengo, Ovalle, Provincial Osorno y Real San Joaquín, quienes están a la espera de una decisión final sobre esta propuesta.

Sin embargo, la iniciativa no fue bien recibida por el comentarista Juan Cristóbal Guarello, quien criticó fuertemente la propuesta y dirigió sus críticas hacia Harold Mayne-Nicholls. En el programa La Hora de King Kong, Guarello expresó su descontento, afirmando: “Esto lo invento Harold, esta es toda tuya, te tienes que hacer cargo y poner al lado todas esas cifras de puestos de trabajo que se han perdido. Esta hue… es demente”.

Además, Guarello argumentó que si un equipo sube de categoría con un plantel sub 23, se vería obligado a contratar a 20 jugadores adicionales, lo que consideró una “locura”. También mencionó que esta situación podría llevar a una huelga del SIFUP, señalando que no ve ningún beneficio en esta propuesta, y concluyó que en el fútbol chileno “dicen que ya no la pueden cag… más”.