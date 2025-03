Seguro de Cesantía en Chile: ¿cuántas veces se puede cobrar y quiénes acceden al Fondo Solidario?

El Seguro de Cesantía en Chile es un importante apoyo para los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo. Este beneficio es administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y permite a las personas que han perdido su empleo acceder a los recursos que han acumulado a lo largo de su vida laboral, proporcionando un respaldo económico mientras buscan un nuevo trabajo. Este seguro puede ser utilizado tanto en casos de despido como si la persona decide renunciar, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

¿Cuántos pagos del Seguro de Cesantía se pueden recibir?

Una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores es si existe un límite en la cantidad de veces que se puede cobrar el Seguro de Cesantía. La respuesta es que no existe un tope en la cantidad de pagos, siempre que la persona tenga fondos disponibles en su cuenta individual administrada por la AFC. La única restricción para acceder a estos recursos es que no se cuente con fondos acumulados. En caso de que los fondos se agoten, el trabajador o trabajadora puede recurrir al Fondo de Cesantía Solidario, que ofrece una ayuda adicional para aquellos que no poseen saldo suficiente en sus cuentas.

¿Quiénes pueden acceder al Fondo de Cesantía Solidario?

El Fondo de Cesantía Solidario está diseñado para aquellos trabajadores que, al quedar desempleados, no tienen suficientes recursos en su cuenta individual para financiar el beneficio del Seguro de Cesantía. Esta herramienta tiene como objetivo proteger a los trabajadores más vulnerables, proporcionando pagos que les permitan cubrir sus necesidades básicas mientras continúan en búsqueda de empleo. Es importante destacar que este fondo también tiene sus propios requisitos, por lo que se recomienda revisar la información disponible en el sitio oficial de la AFC.

¿Cómo consultar el saldo acumulado en el Seguro de Cesantía?

Para conocer el saldo disponible en el Seguro de Cesantía, existen dos métodos principales:

1. Cartolas informativas

Las cartolas informativas son documentos que permiten a los trabajadores monitorear sus ahorros acumulados. Estas incluyen:

– Cartola anual: Disponible desde febrero de cada año, proporciona un resumen detallado de los ahorros acumulados.

– Cartolas cuatrimestrales: Emitidas en julio y octubre, permiten a los trabajadores seguir de cerca sus cotizaciones de forma periódica.

2. Consulta en línea

Los trabajadores también pueden acceder a su cuenta en la Sucursal Virtual de AFC utilizando su Clave Única o Clave AFC. A través de esta plataforma, es posible consultar el detalle de las cotizaciones, revisar el saldo acumulado y simular los pagos futuros del Seguro de Cesantía.