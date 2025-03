Más de 482 mil chilenos aún no reclaman $156 mil millones en seguro de cesantía según la Superintendencia de Pensiones

Más de $156 mil millones de pesos correspondientes al seguro de cesantía en Chile aún no han sido reclamados, afectando a aproximadamente 482 mil personas. Cada afiliado que no ha retirado su dinero podría recibir un promedio de $323.000. Este monto incluye tanto a aquellos que no han realizado el retiro como a los afiliados fallecidos cuyos fondos permanecen disponibles para ser reclamados por sus beneficiarios.

¿Quiénes no han cobrado el seguro de cesantía?

Según las declaraciones de Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, la cifra de fondos no reclamados incluye principalmente dos grupos:

Pensionados

Existen 253 mil pensionados que no han trasladado los fondos de cesantía a sus cuentas de pensiones o no los han cobrado.

Afiliados fallecidos

El segundo grupo relevante está compuesto por 228 mil personas fallecidas que dejaron fondos en el seguro de cesantía. Estos montos están disponibles para ser cobrados por los beneficiarios o herederos.

¿Cómo cobrar el seguro de cesantía?

Afiliados activos

Para los afiliados activos que no han retirado sus fondos, el proceso de cobro es relativamente sencillo y se puede realizar de manera 100% online. Solo es necesario ingresar al sitio web de la AFC a través de la plataforma oficial: www.webafiliados.afc.cl.

Afiliados fallecidos

En el caso de los afiliados fallecidos, los familiares deben seguir un proceso adicional. María Eugenia Jiménez, gerenta de Brain Invest, explicó que los beneficiarios o herederos deben:

Acceder a la plataforma online utilizando la clave única o el acceso a la AFC .

. Consultar si tienen ahorros disponibles en el seguro de cesantía.

Si los fondos no están estipulados en un testamento, los familiares deberán realizar la posesión efectiva de la herencia para poder acceder a los montos disponibles.

Plataforma en línea para la consulta y cobro

Todo el proceso puede realizarse de forma virtual en el sitio de la AFC, facilitando el acceso a los fondos sin necesidad de desplazarse a una oficina.

Reclama tu dinero

Si eres parte de alguno de estos grupos y tienes dinero pendiente por cobrar, no dejes pasar la oportunidad de gestionar el cobro de tus fondos. Los montos disponibles siguen esperando ser retirados, y el proceso es completamente accesible online para la mayoría de los casos.