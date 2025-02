Nico Paz sueña con más minutos en la Selección Argentina mientras Scaloni evalúa nuevos talentos para el Mundial

La Selección Argentina se encuentra en un momento crucial, ya que está a un paso de asegurar su participación en el próximo Mundial que se llevará a cabo en junio de 2026 en Norteamérica. Este evento representa una oportunidad para que el equipo defienda el título obtenido en Qatar 2022. Para lograr este objetivo, el entrenador Lionel Scaloni tiene la tarea de integrar nuevos talentos al equipo, lo que le permitirá experimentar con diferentes formaciones y jugadores en las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Si la selección logra buenos resultados en sus próximos encuentros contra Uruguay y Brasil, Scaloni dispondrá de cuatro partidos adicionales para probar nuevas variantes en el equipo.

Uno de los jóvenes que ha llamado la atención y que busca más oportunidades es Nico Paz, un prometedor futbolista que ya tuvo la oportunidad de jugar junto a Lionel Messi en un partido de la selección. Paz, quien eligió representar a Argentina gracias a sus raíces familiares, recordó con emoción el momento en que pudo asistir a Messi durante un partido contra Bolivia en el Estadio Monumental. En una entrevista con Sky Sport, el jugador expresó: “Antes de entrar al campo, el entrenador me estaba explicando dónde jugaría y me dijo: ‘Juegas arriba, con Messi’. Me quedé sin palabras, pensaba que estaba soñando. Luego, poder darle un pase y que lo convirtiera en una asistencia. Diría que este fue el mejor momento de mi vida”.

Paz tuvo la oportunidad de jugar 15 minutos en el partido que terminó 6-0 a favor de Argentina, pero su conexión con la selección comenzó mucho antes. En convocatorias anteriores, el joven futbolista ya había tenido la oportunidad de conocer a Messi, lo que él mismo describió como “uno de los mejores momentos de mi vida”. En su relato, Paz mencionó que tener una foto con su ídolo en el predio de la AFA es un recuerdo invaluable.

El vínculo entre Nico Paz y Lionel Messi es notable, y el joven futbolista ha destacado la sencillez y humanidad de Messi. Paz comentó: “Fue muy especial porque pensé que no lo lograría, que se retiraría antes de que yo llegara a la Selección, si es que alguna vez llegaba”. Esta experiencia ha sido aún más significativa para él, ya que ha podido ver de cerca cómo Messi, a pesar de su estatus como uno de los mejores futbolistas de la historia, es una persona accesible y generosa con los jóvenes talentos.

La situación actual de la selección y la integración de nuevos jugadores como Nico Paz son parte de la estrategia de Lionel Scaloni para asegurar que el equipo esté preparado para el desafío del Mundial. La posibilidad de que Paz y otros jóvenes futbolistas se integren al equipo principal representa una oportunidad para el futuro del fútbol argentino.