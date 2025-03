Scaloni sorprende con una lista de 33 convocados para las Eliminatorias, pero ¿habrá recortes?

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ha presentado una lista de convocados que incluye a 33 jugadores de cara a los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay y Brasil. Esta amplia nómina sugiere que podría haber un recorte, lo que implica que algunos futbolistas podrían no ser parte de la convocatoria final.

Posibles bajas en la lista de convocados

Los jugadores que están en la mira para ser excluidos son Máximo Perrone, Benjamín Domínguez y Santiago Castro, quienes han recibido su primera convocatoria por parte del director técnico de la Albiceleste. La inclusión de estos futbolistas en una pre-lista tiene como objetivo mantenerlos motivados y en un alto nivel de competencia en sus respectivos clubes, ya que podrían ser llamados a representar a la Selección Argentina en cualquier momento.

Máximo Perrone se encuentra actualmente cedido al Como 1909 por el Manchester City. Sin embargo, no se ha confirmado que estos jugadores sean finalmente excluidos, y tanto los futbolistas del Como 1909 como los del Bologna podrían viajar a Argentina para unirse a los entrenamientos del equipo nacional en el predio de Ezeiza. Esta posibilidad no sería sorprendente, dado que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico han trabajado previamente con varios jóvenes en el primer equipo.

La importancia de la experiencia juvenil

La dirección técnica de la Selección Argentina considera que mantener a los jugadores más jóvenes en contacto constante con las estrellas del equipo les ayudará a adaptarse y estar completamente preparados para su debut en el equipo mayor. Además de Perrone, Domínguez y Castro, otros futbolistas que han recibido su primera convocatoria son Francisco Ortega del Olympiacos, Giuliano Simeone del Atlético de Madrid, y Claudio Echeverri del Manchester City.

Claudio Echeverri: una nueva promesa

A pesar de no haber cumplido completamente con las expectativas de los aficionados de River Plate, Claudio Echeverri se ha consolidado como un jugador clave cada vez que ha representado a la Selección Argentina en las categorías menores. El mediocampista ha destacado en la Sub 17, Sub 20 y Sub 23, acumulando un total de 19 goles en 43 partidos. Su reciente fichaje por el Manchester City ha sido objeto de un informe en la Premier League, donde recibió numerosos elogios.

El artículo, firmado por el periodista Tim Vickery, destaca que “aquí te explicamos por qué deberías estar emocionado con el nuevo fichaje de Claudio Echeverri por el City. Este futbolista se suma a una impresionante lista de jugadores que han seguido la misma ruta desde River Plate a la Premier League, incluidos Javier Mascherano, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín y Erik Lamela. El Diablito es una agresiva abeja pequeña, puede convertir la vida de los defensores en un infierno.”

Compañeros en el Bologna

Domínguez y Castro son compañeros en el Bologna, lo que podría facilitar su integración en el equipo nacional si finalmente son convocados para los entrenamientos. La inclusión de estos jóvenes talentos en la lista de convocados refleja la estrategia de Lionel Scaloni de fomentar el desarrollo de nuevos jugadores en la Selección Argentina.