Los jugadores de la actual Selección Argentina han sido reconocidos como héroes deportivos tras conseguir cuatro títulos en tres años, incluyendo la máxima coronación en Qatar 2022. Este logro ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol argentino, brindando felicidad al pueblo. La repatriación de algunos de estos campeones ha sido encabezada por River Plate, que ha visto regresar a jugadores como Germán Pezzela y Gonzalo Montiel, quienes se unieron a Franco Armani. También se menciona a Marcos Acuña, quien ha enfrentado problemas físicos que le impiden participar en todos los encuentros. Recientemente, ha surgido el rumor de que el club podría estar interesado en otro campeón del mundo, Nicolás Tagliafico.

El desempeño de Nicolás Tagliafico en Qatar 2022

Nicolás Tagliafico se destacó como un jugador clave durante el torneo en Qatar 2022. En una entrevista con Pollo Álvarez para Infobae, Tagliafico expresó sus dudas sobre un posible regreso a la liga argentina, afirmando: “No sé si voy a volver. Me gustaría mantenerme en la élite lo más posible. Quiero tratar de sentirme lo más fuerte posible y jugar contra los mejores jugadores el mayor tiempo posible, hasta que me dé cuenta de que ya no doy para más”. Estas declaraciones desmienten los rumores sobre su llegada a River Plate y otras especulaciones sobre su retorno al fútbol argentino.

Estadísticas actuales de Tagliafico

En la presente temporada, Tagliafico ha disputado 15 partidos en la liga y ha anotado 3 goles. Su trayectoria incluye un paso destacado por Independiente y Banfield, donde alcanzó su mejor momento en el fútbol argentino.

Reflexiones sobre el fútbol argentino

En la misma entrevista, Tagliafico, quien ha sido capitán de la Selección Argentina en varios amistosos, comentó sobre el estado actual de la liga local: “Siento que el fútbol argentino hoy no está al máximo nivel. Si tengo la posibilidad de seguir acá en Europa, lo voy a hacer hasta donde pueda”. Esta afirmación sugiere que su regreso al campeonato local es cada vez más improbable.

El futuro de Tagliafico

A pesar de su deseo de continuar en la élite del fútbol, Nicolás Tagliafico enfrenta incertidumbres sobre su futuro inmediato. Su contrato con el Lyon de Francia finaliza en junio, y aún no se ha definido su próximo destino. Existen indicios de que busca un cambio debido a incomodidades tanto deportivas como personales. El año pasado, él y su pareja sufrieron dos robos en su hogar, lo que les llevó a reconsiderar su permanencia en la ciudad. Además, Tagliafico ha tenido dificultades para consolidarse como titular indiscutido, lo que podría afectar sus posibilidades de ser convocado nuevamente a la Selección Argentina.