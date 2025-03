Argentina clasificada al Mundial 2026 tras un inicio perfecto en la doble fecha FIFA, ¿qué pasará con Almada?

La Selección Argentina ha cerrado la primera doble fecha FIFA del año con un rendimiento sobresaliente, logrando un puntaje perfecto y asegurando su clasificación para la próxima Copa del Mundo. Este evento se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México en 2026. Con cuatro partidos aún por jugar, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya ha garantizado su lugar en la cita mundialista. De cara a este importante torneo, el cuerpo técnico deberá evaluar el desempeño de sus jugadores. Uno de los futbolistas destacados en los encuentros contra Uruguay y Brasil podría estar considerando un cambio de equipo en un futuro cercano.

Resultados de la doble fecha FIFA

A pesar de que la victoria contundente ante Brasil acaparó la atención mediática, el triunfo inicial contra Uruguay fue crucial para la clasificación anticipada de la Selección Argentina. En este partido, la Albiceleste logró llevarse los tres puntos de Montevideo gracias a un espectacular gol de Thiago Almada. Este jugador, ex futbolista de Vélez, se destacó como uno de los mejores del plantel, lo que ha llevado a que el club Botafogo muestre interés en su regreso para fortalecer su equipo de cara al Mundial de Clubes.

Situación contractual de Thiago Almada

Thiago Almada tiene un contrato con Botafogo que se extiende hasta 2029. Según reportes de TyC Sports, existe la posibilidad de que el futbolista regrese al club brasileño, gracias a la buena relación que mantiene Botafogo con el Olympique de Lyon, donde actualmente se encuentra a préstamo. Sin embargo, Almada ha expresado su deseo de continuar su carrera en Europa, con la esperanza de avanzar hacia una liga aún más competitiva que la Ligue 1.

Análisis táctico de la victoria ante Brasil

El defensor Nicolás Tagliafico, quien fue parte del equipo campeón del mundo, utilizó su canal de streaming para ofrecer un análisis táctico sobre la victoria de la Selección Argentina. En su exposición, Tagliafico explicó que la estrategia de Brasil, que optó por un esquema de 4-4-2, resultó en una desventaja táctica, permitiendo a la Albiceleste mantener una superioridad numérica en el campo.

El jugador del Olympique de Lyon comentó: “Querían jugarnos con un 4-4-2 y jugarnos así a nosotros es prácticamente imposible. Primero, porque tenemos tres volantes contra dos de ellos. Son claves los movimientos cuando uno va y uno viene. Si jugás contra Brasil, que si bien no era el de antes, a ellos les gusta tener la pelota y hacer correr al rival. No les gusta no tener la pelota, correr hacia atrás. Tenían muchos delanteros y correr atrás de la pelota los liquida”.

Este análisis resalta la importancia de la estrategia y la preparación táctica en el rendimiento del equipo argentino durante estos encuentros decisivos.