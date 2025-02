Conductor de La Serena apuñalado por menores en intento de robo de vehículo

Un conductor de aplicación en La Serena fue víctima de un ataque por parte de un grupo de niños y adolescentes que intentaron robar su vehículo. El hombre sufrió puñaladas en la espalda, presuntamente a manos de un menor de 12 años.

Detalles del ataque

El incidente ocurrió cuando Juan, el conductor, se dirigía a la población 17 de septiembre para recoger a una pasajera llamada Antonella. Al llegar al lugar, se encontró con dos niños que lo atacaron. Uno de ellos se lanzó hacia él, “agarrándolo del cuello y propinándole cuchilladas”, como se observa en un video grabado por la cámara de seguridad del vehículo.

Intervención de adolescentes

Durante el ataque, una pareja de adolescentes se unió a los niños, aumentando la agresividad del grupo. Juan relató: “Me estaban pegando y yo me defendía como podía, querían que yo me bajara para robarme el vehículo y yo no me cansaba, no lo escuchaba porque la adrenalina era alta”. Las puñaladas que recibió el conductor alcanzaron la zona del hombro, y él expresó que, de haber estado en otra posición, las heridas podrían haberle perforado el pulmón.

Consecuencias del ataque

El nivel de violencia se intensificó cuando los atacantes se dieron cuenta de que Juan estaba grabando los hechos. Lograron tirar la cámara fuera del auto, pero una vecina que observó la situación se acercó y preguntó qué estaba ocurriendo, lo que provocó que los menores huyeran del lugar.

Juan, a pesar de sus heridas, se bajó del vehículo para recoger la cámara. En ese momento, se dio cuenta de la gravedad de sus lesiones: “Yo pensaba que me iba a morir, pensaba que era muy profunda la herida. Y salía un despiche de sangre por la espalda”. Tras el ataque, se dirigió a una comisaría, donde fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente al Hospital de La Serena.

Investigación policial

El conductor comentó sobre su experiencia, afirmando: “Yo quedé vivo de suerte. No creo que él tiró a herirme, él me tiró a matar. A matar me tiró. Sin importar nada”. La sección de investigaciones policiales de Carabineros de la Primera comisaría de La Serena está llevando a cabo la investigación, en colaboración con la Fiscalía, para identificar a los presuntos involucrados y llevar a los responsables ante la justicia.