Karina Valenzuela rompe el silencio sobre su relación con Sergio Freire y la controversia

La ruptura mediática entre los comediantes Sergio Freire y Maly Jorquera ha captado la atención del público en 2024. La supuesta amante del humorista, identificada como Karina Valenzuela, ofreció su testimonio en el programa de espectáculos de Mega, Only Fama, donde afirmó que Freire le aseguró que no estaba en una relación cuando ella le preguntó sobre su situación sentimental.

Testimonio de Karina Valenzuela

Karina Valenzuela, quien ha sido vinculada a Sergio Freire, relató su experiencia en el programa, lo que ha generado un gran revuelo en los medios. En su intervención, Valenzuela mencionó que Freire le había indicado que no tenía pareja, lo que la llevó a involucrarse con él.

Agresión verbal en Año Nuevo

Además de su relación con Freire, Karina Valenzuela compartió en sus historias de Instagram que fue víctima de un ataque verbal por parte de dos personas en la víspera de la celebración del Año Nuevo 2025. En su relato, expresó: “Salí a comprar agua con y sin gas, chocolates y chicles. Weo… me atacaron verbalmente muy mal dos tipas, que yo era la… patas negras… es que cómo!”

Valenzuela continuó su testimonio, indicando que había reflexionado mucho antes de decidir contar lo sucedido: “Pensé caleta en contar esto, pero sí lo cuento. Me hicieron un daño de la pe… aparte ya no soy la misma. No peleo, evito y peor, me da pena y lloro”.

Reflexiones sobre la situación

En su relato, Valenzuela también mencionó que el incidente ocurrió en un punto de venta similar a una bencinera, y se cuestionó sobre la influencia que estas situaciones tienen en la vida de las personas. Afirmó: “Nos hubiéramos todos evitado tanto daño de algo que ni siquiera fue… esto pasó anoche en un punto market estilo bencinera. ¿Qué onda la influencia? Prácticamente, eran de la familia! Desde ahora daré aviso a todo”.

Finalmente, Karina Valenzuela hizo hincapié en que, a pesar de lo que se ha dicho en los medios, “no podemos odiar tanto a una persona por influencia patriarcal, machista y todo”. Su testimonio ha generado un debate sobre las dinámicas de poder y las relaciones en el ámbito del espectáculo.