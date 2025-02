Conflicto entre Sergio Rojas y Adriana Barrientos desata denuncias y tensiones en Zona Latina

Un conflicto mediático ha surgido entre el periodista de espectáculos Sergio Rojas y la modelo Adriana Barrientos, tras una acalorada discusión que tuvo lugar en el canal Zona Latina. Este enfrentamiento se produjo en el estacionamiento del canal, donde Barrientos cuestionó la credibilidad de Rojas, lo que provocó una respuesta contundente por parte del periodista.



El enfrentamiento en el canal

Durante una transmisión en vivo, Adriana Barrientos expresó su opinión sobre Sergio Rojas, afirmando: “A mí me parece que ese caballero no tiene credibilidad como periodista, ha estado varias veces a punto de irse preso (…) Muchas veces ha dicho cosas que no corresponden a la realidad”. Esta declaración se realizó en el contexto de una discusión con Claudia Schmitd, que culminó con la renuncia de Barrientos.

Al ver las imágenes de la confrontación, Sergio Rojas decidió enfrentar a Barrientos, diciéndole: “si tú tienes algo que decirme, dímelo en la cara. Si usted tan señorita es, dímelo en la cara”. Este intercambio verbal intensificó la tensión entre ambos, llevando a Barrientos a ausentarse de su trabajo en los días siguientes.

Denuncia formal de acoso laboral

Posteriormente, Adriana Barrientos invocó la Ley Karin, que protege contra el acoso laboral, y presentó una denuncia formal contra Sergio Rojas. En el documento, que fue obtenido por Publimetro, Barrientos declaró: “Me permito presentar una denuncia formal contra mi compañero de canal, el señor Sergio Rojas, debido a una serie de situaciones que he experimentado durante las últimas semanas, las cuales han atentado contra mi dignidad, integridad y ambiente laboral”.

Comentarios de Sergio Rojas en el podcast

En una aparición en el podcast Destapados, Sergio Rojas compartió su perspectiva sobre Adriana Barrientos, afirmando: “Yo creo que ella es un personaje y no lo sabe. Es como cuando tú eres un personaje de un cómic, vives en un cómic, pero piensas que eres humano”. Rojas continuó explicando que Barrientos no se da cuenta de su situación, indicando que “Adriana no se da cuenta que es un personaje y cree que es humana. Ahí está el problema, se quedó atrapada en el cómic”.

El periodista también hizo referencia a los conflictos previos de Barrientos con Claudia Schmitd durante su tiempo en Zona de estrellas, y comentó sobre la vida personal de ambas, diciendo: “Claudia es una mujer que tiene vida, tiene hijos, tiene marido. Es una mujer que ha vivido, Adriana ¿qué ha vivido? Su pololeo con José Miguel Cruzada”. Rojas añadió que la relación de Barrientos con Cruzada no representa una realidad auténtica, afirmando: “Él la sacaba a pasear en helicóptero, esa no es una realidad. Josito vivía en el W (hotel), ella vivió en un cuento y se quedó atrapada”.