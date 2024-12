Sergio Rojas lanza duras críticas a los nuevos estelares de farándula en televisión

El periodista y animador de uno de los programas de farándula que ayudaron a revivir el género, Sergio Rojas, utilizó su plataforma en “Que te lo digo” para expresar una crítica hacia los nuevos estelares de espectáculos que han sido estrenados en la televisión abierta durante el último trimestre del año.

Críticas a los nuevos programas de farándula

Este tema surgió tras las críticas que realizó Sebastián Eyzaguirre en contra de Francisca García-Huidobro y su programa “Only Fama”, después de que no se le hiciera una contra pregunta a su expareja, quien fue entrevistada en el programa. Rojas coincidió con este punto de vista y comenzó a criticar tanto el espacio mencionado de Mega como su competencia de Chilevisión, que se estrenó hace dos domingos.

La opinión de Sergio Rojas

Rojas expresó: “Yo creo que los programas tanto el de Fran García-Huidobro, ‘Only Fama’ y ‘Primer Plano’ están malos. No tienen contrapuntos, creo que la conducción está como las huifas. Tú no puedes llevar a una persona y no poner la contraparte”.

El periodista continuó su crítica mencionando un próximo invitado en otro programa: “Esta semana va Mauricio Israel (a ‘Podemos Hablar’), no pueden no poner la contraparte, no pueden. Todo tiene un blanco y un negro, es obvio, sino se transforma en prácticamente en un comunicado de prensa”.

La conducción de Francisca García-Huidobro

Rojas cuestionó la forma en que García-Huidobro condujo la entrevista a Luis Jiménez en “Only Fama”, afirmando: “Fran está haciendo una pésima conducción, y los panelistas están haciendo un pésimo trabajo. Nadie está haciendo la pega”.

En relación al programa “Primer Plano”, Rojas opinó que Pamela Jiles es una figura destacada, pero no ha logrado establecer un contrapunto adecuado. En este sentido, se preguntó: “Cómo nadie le preguntó a Naya Fácil, ‘¿Cómo lograste comenzar tu fortuna a partir de la prostitución y ahora ser una mujer tan adinerada?’”.

Preguntas que deberían hacerse

Rojas insistió en la necesidad de realizar preguntas incisivas, planteando: “¿Cómo no le preguntas al papá de Jorge Valdivia si es verdad que le pagó a Anita Alvarado para tener sexo? Porque el que le tenga miedo a morir que no nazca, como decía Paula Escobar”.

El periodista concluyó su intervención afirmando que es posible realizar preguntas difíciles con respeto, y reiteró su descontento con los programas: “Están haciendo un pésimo ¡Pésimo programa! ‘Primer Plano’ y ‘Only Fama’. ¡Pésimo! Pero muy mal trabajo”.