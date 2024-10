Sergio Rojas se une a “Palabra de Honor” y promete enfrentar a sus colegas

Sergio Rojas ha sido anunciado como el nuevo integrante de “Palabra de Honor”, el reciente reality show que se emite por Canal 13. Con su incorporación, Rojas se une a un grupo de personalidades que ya han confirmado su participación en el programa, entre los que se encuentran Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef y Rubí Galusky.

En un comunicado emitido por la señal privada, Rojas expresó su entusiasmo por participar en un reality, mencionando que “siempre me ha picado el bichito de estar dentro de un reality, pero debe ser porque afuera vivo en un reality constante”. Esta afirmación refleja su percepción de que su vida cotidiana ya tiene elementos de un programa de este tipo.

El periodista también comentó sobre su estilo directo y su disposición a enfrentar a otros participantes, señalando: “A mí me gusta decir las cosas en la cara y poder tener a muchos de los que hablo en el ‘Que te lo digo’ en frente, me motiva mucho, porque creo que así debería ser. Uno debería siempre ir de frente por la vida diciendo lo que cree del otro”.

Rojas, quien ha trabajado anteriormente en programas como “En portada” y “Me late”, añadió que no espera ser el único que enfrente a los demás, sino que anticipa que serán los otros participantes quienes lo confronten a él. “Creo que no voy a enfrentar a nadie, creo que ellos van a enfrentarme a mí. Además que yo tengo una filosofía de vida que me río de mí mismo y también de estos personajes, porque finalmente nada es terrible. Yo me río de todo esto, a nadie se le va la vida por un cahuín”, declaró.

El periodista también reflexionó sobre su enfoque en el juego, afirmando: “Uno sabe jugar. Creo que el que se pica pierde y que con ironía y humor negro uno puede decir muchas verdades pero no de manera ofensiva. Yo voy a ser la piraña devoradora de este reality”.

Rojas también mencionó que el programa representa un desafío interesante en su carrera, indicando: “La gente espera cosas de mí, como, por ejemplo, que las cosas que digo en el programa, se las diga en la cara a los famosos, y eso haré, y es algo que siempre he hecho”.

Finalmente, el periodista expresó su agradecimiento a Canal 13 por la oportunidad, señalando que el programa le permite interactuar con un grupo diverso de personalidades: “(‘Palabra de Honor’) es un bonito desafío en mi carrera. Yo agradezco a Canal 13 que me haya juntado el rebaño de hienas para poder ir directamente y no tener que estar buscándolas. Van a estar todas reunidas para que yo me pueda dar un festín”.