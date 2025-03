Sergio Rojas promete revelar audios tras polémica con Pamela Díaz sobre amenazas y desmentidos

La controversia entre el periodista Sergio Rojas y la panelista de “Hay que decirlo”, Pamela Díaz, se intensifica tras el desmentido de esta última sobre una supuesta amenaza de darle “la patada en la raja que Julio César me prometió”.



Desde sus plataformas sociales, Rojas ha vuelto a dirigirse a “La Fiera”, prometiendo que revelará audios que ella envió, en los que se incluye una advertencia que dice ser para “el beneplácito de todos aquellos que prometen y no cumplen”.

Desafío de Rojas a Díaz

El panelista de “Que te lo digo” aceptó el reto lanzado por Pamela Díaz, quien lo acusó de mentir y lo instó a “demostrarlo”. Rojas, en respuesta, expresó: “Oye como ya me calenté, Pamela Díaz pone que yo miento, que ella nunca me amenazó con darme una patada en la raja, que es mentira y que muestra los audios. Yo entiendo que públicamente Pamela Díaz está permitiéndome mostrar audios que ella me envió y que yo entendía que eran de carácter privado”.

Rojas, en un tono desafiante, anunció que está dispuesto a revelar los audios en cuestión, argumentando que la autorización pública de Díaz le permite hacerlo. “En vista y considerando que ella da una autorización pública y que esto es imperativo para resguardar mi honra, mi decencia y mi pulcritud, le quiero decir que los audios ya fueron enviados al WhatsApp de Que te lo digo y están en manos de dirección”.

Con un tono irónico, el panelista invitó a Pamela Díaz a escuchar los audios el lunes a las 19 horas, afirmando: “Tú me autorizaste a mostrar los audios, así que no andes después llorando porque tú me estás diciendo ‘muéstralo’ y yo lo muestro”.

Comentarios sobre Paula Escobar

En sus redes sociales, Sergio Rojas también se refirió al desmentido de Paula Escobar en relación al conflicto con Pamela Díaz durante el Festival de Viña del Mar. Rojas expresó: “Qué lata decir esto, la Pamela sube algo como que Paula desmintió a Sergio Rojas, pena porque Paula sabe quién me confió la información, es una persona que pertenece al staff de la Paula en Viña”.

Además, Rojas defendió su versión de los hechos, afirmando: “La verdad que no me está desmintiendo a mí, sino a alguien de su equipo, eso me parece triste, bajo, porque una cosa es que ella no haya escuchado, y se lo dije, pero si alguien de tu equipo lo escuchó y esa persona nos lo está contando, ¿por qué no puedo creer en alguien de mi propio equipo?”.