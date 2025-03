Sergio Rojas responde a Pamela Díaz y revela audios que podrían cambiar la narrativa del conflicto

Sergio Rojas respondió de manera directa al mensaje desafiante que le dejó Pamela Díaz. En este contexto, es importante recordar que el periodista había afirmado que La Fiera lo amenazó con darle “la patada en la raja que Julio César me prometió”. Tras estas declaraciones, Pamela Díaz reaccionó en redes sociales a una publicación de Zona Latina que abordaba el tema, invitando al conductor de “Qué te lo Digo” a presentar los supuestos audios en los que ella le habría hecho esa amenaza.

Sergio Rojas, a través de su cuenta de Instagram, respondió a la invitación de Pamela Díaz. En su mensaje, expresó: “Oye como ya me calenté, Pamela Díaz pone que yo miento, que ella nunca me amenazó con darme una patada en la raja, que es mentira y que muestra los audios”. Rojas continuó explicando que, al hacer esta afirmación públicamente, Pamela Díaz le estaba dando permiso para mostrar los audios que ella le había enviado, los cuales él consideraba de carácter privado.

El periodista añadió: “En vista y considerando que ella da una autorización pública y que esto es imperativo para resguardar mi honra, mi decencia y mi pulcritud, le quiero decir que los audios ya fueron enviados al WhatsApp de Qué te lo Digo y están en manos de dirección”, según lo que fue consignado por Publimetro.

Además, Sergio Rojas extendió una invitación a Pamela Díaz para que se escuche a sí misma el próximo lunes a las 19 horas. “Tú me autorizaste a mostrar los audios, así que no andes después llorando porque tú me estás diciendo ‘muéstralo’ y yo lo muestro”.

Este intercambio entre ambos personajes ha generado un gran interés en las redes sociales, donde los seguidores de ambos están atentos a los próximos desarrollos de esta controversia.