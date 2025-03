Sernac denuncia a Agroparcelas Chile y Mundo Parcelas por venta irregular de terrenos agrícolas en varias regiones

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía por la presunta comisión de delitos relacionados con la venta irregular de parcelas agrícolas por parte de Agroparcelas Chile SpA (anteriormente conocida como Inmobiliaria Costa del Sol) e Inversiones Mundo SpA (también conocida como Mundo Parcelas). Esta denuncia surge tras la acumulación de más de 100 reclamos en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule.

Operaciones de las empresas denunciadas

Según el Sernac, las empresas involucradas utilizaron sociedades comerciales interrelacionadas, compartiendo representantes legales o accionistas, para promover un modelo de negocio que se basaba en la promesa de venta de terrenos que no estaban subdivididos ni registrados. Los consumidores que adquirieron estas parcelas pagaron hasta el 100% del valor de terrenos que, en el momento del acuerdo, no existían físicamente y no contaban con un rol único asignado.

Modalidades de venta

La modalidad más común utilizada por estas empresas fue la denominada “parcelación en verde”, que ofrecía terrenos agrícolas en proyectos que aún no se habían materializado. En este contexto, los consumidores compraban estos lotes a precios reducidos, pero debían esperar entre uno y dos años para la entrega, sin ninguna garantía de que el trámite se llevara a cabo. El Sernac detalló que “las empresas prometían celebrar un contrato de compraventa, a sabiendas de que era posible que la entrega final jamás se materializara”.

En el caso específico de Mundo Parcelas, el Sernac advirtió que la empresa “prometía celebrar un contrato de compraventa definitivo en circunstancias en que los compradores ya habían pagado el 100% del precio del inmueble que, al menos al tiempo de la promesa, no existía como tal”.

La segunda modalidad, que fue menos utilizada, correspondía a la venta de “parcelas con rol único”, que eran terrenos ya subdivididos y registrados ante el Conservador de Bienes Raíces. Estos terrenos se entregaban en plazos de 30 a 60 días, lo que otorgaba mayor seguridad a los compradores.

Investigación del Sernac

Tras un análisis exhaustivo del patrón de operaciones, el Sernac detectó indicios de posibles delitos y decidió derivar los antecedentes al Ministerio Público, que ha iniciado una investigación formal. Este proceso se suma a acciones previas contra el representante legal de las empresas, quien fue citado a declarar en una instancia que inicialmente no se concretó, lo que llevó a la emisión de una orden de arresto en su contra.

En enero de este año, el representante legal finalmente compareció, lo que permitió recabar información clave para sustentar la denuncia. El organismo precisó que “se pudieron recabar antecedentes que sirvieron para que el Servicio decidiera denunciar ante la justicia a los proveedores”.

Reacción de los consumidores y recomendaciones

El caso ha trascendido al ámbito político, ya que 60 afectados enviaron una carta al Presidente de la República, exponiendo su situación y exigiendo soluciones. Los consumidores relataron haber invertido sus ahorros en proyectos que nunca se materializaron, quedando en un limbo legal y financiero.

El Sernac ha hecho un llamado a la ciudadanía para que extremen precauciones al cotizar parcelas. “Si se fue víctima de un eventual delito de este tipo, denunciar en las policías, en Fiscalía o directamente en Sernac.cl”, recomendó la entidad. Además, sugirió verificar que los terrenos cuenten con subdivisión y rol propio antes de realizar cualquier pago.

Andrés Herrera, director nacional del Sernac, enfatizó que “nuestro rol es proteger a los consumidores y actuar ante posibles irregularidades. Invitamos a quienes se sientan afectados a formalizar sus reclamos para sumar antecedentes a la investigación”.

La Fiscalía aún no ha determinado cargos específicos, pero la carpeta investigativa prioriza el análisis de contratos, transferencias de dinero y la estructura societaria de las empresas involucradas.