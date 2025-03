Shakira reprograma conciertos en Chile, pero fans critican cambio de locación y condiciones de acceso

La cantante Shakira ha confirmado las nuevas fechas para sus conciertos en Chile, luego de haber pospuesto sus presentaciones programadas para el 2 y 3 de marzo debido a problemas con el escenario. Los shows se llevarán a cabo el 4 y 5 de abril, y se ha añadido una tercera fecha para el 7 de abril, lo que ha generado una mezcla de emociones entre sus seguidores.

Confirmación de las nuevas fechas

La productora Fenix Entertainment anunció que Shakira se presentará en el Parque del Estadio Nacional, lo que ha sido recibido con entusiasmo por algunos, pero también con descontento por parte de muchos de sus fanáticos. La empresa mencionó: “Y como una nueva oportunidad para que todos sus fans puedan disfrutar de su show, ha agregado una nueva fecha el 7 de abril. Tal como lo dijo en su histórica presentación a las afueras del Hotel Mandarín”.

Cambio de locación y reacciones de los fans

El cambio de locación del Coliseo Central del Estadio Nacional al Parque del Estadio Nacional ha generado críticas entre los seguidores de Shakira. Muchos expresaron su descontento en la plataforma X, señalando que el nuevo lugar es plano y carece de gradas, lo que podría afectar la experiencia del espectáculo. Comentarios como: “Ahora el concierto va pero en el Parque del Estadio Nacional. Me parece una burla…” y “Es una explanada, no hay gradas. No se verá nada…” reflejan la frustración de los fans.

Información sobre los boletos

En cuanto a los boletos, la productora ha confirmado que los tickets adquiridos para las fechas originales seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. Los boletos comprados para el 2 de marzo serán válidos para el 4 de abril, y los del 3 de marzo para el 5 de abril. Además, aquellos fans que no puedan asistir a las nuevas fechas tienen la opción de solicitar la devolución de sus boletos a través de Puntoticket.