Shakira enfrenta crisis personal tras hospitalización y fuerte discusión con Gerard Piqué sobre sus hijos

La hospitalización de Shakira generó gran inquietud entre sus seguidores, ya que tuvo que cancelar uno de los conciertos programados en Perú. Con el tiempo, se reveló que su problema de salud estaba relacionado con una intoxicación alimentaria, y la misma artista confirmó que se encontraba en proceso de recuperación y que se había presentado nuevamente en el escenario para reencontrarse con su público peruano.



Detalles sobre la hospitalización de Shakira

La situación de salud de Shakira fue motivo de preocupación, especialmente porque tuvo que suspender un evento importante en su gira. Sin embargo, tras unos días, se comunicó que la cantante se había recuperado y estaba lista para continuar con sus presentaciones.

Conflicto con Gerard Piqué

En el programa de espectáculos peruano «Amor y Fuego», el periodista español Jordin Martin compartió información sobre una reciente discusión entre Shakira y su ex pareja, Gerard Piqué, quien es también el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha. Según Martin, esta discusión fue intensa y se centró en la crianza de los niños, quienes residen en Miami junto a Piqué mientras Shakira se encuentra de gira.

El periodista mencionó que la cantante había estado “un poco nerviosa” y que la discusión con Piqué había sido “muy, muy, muy fuerte”. La razón detrás de este conflicto fue que Piqué le comunicó a Shakira que debía cumplir con compromisos profesionales relacionados con la Kings League y el FC Andorra, lo que le impedía estar en Miami para cuidar a los niños.

Detalles de la discusión

Jordin Martin reveló que Piqué le dijo a Shakira: “Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución”. Esta declaración provocó el enojo de la cantante, quien se preocupaba por la educación de sus hijos, ya que no quería que faltaran al colegio.

En medio de la discusión, Piqué sugirió: “llévatelos contigo unos días, al menos a Perú”. Ante esto, Shakira respondió que estaba dispuesta a contratar tutores para los niños, pero que Piqué debía asumir los costos, ya que sentía que él no estaba cumpliendo con lo acordado previamente. Según Martin, Shakira le habría contestado: “Vale, ok, no hay problema. Yo voy a poner unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que tú habías pactado conmigo”.