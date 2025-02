Shakira enfrenta controversia en Lima tras problemas de salud y especulaciones sobre intoxicación por ceviche

La cantante colombiana Shakira ha estado en el centro de la atención mediática debido a su reciente visita a Lima, Perú, donde se presentaría como parte de su tour ‘Las Mujeres ya no lloran World’. Sin embargo, su actuación programada para el domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional fue cancelada debido a problemas de salud que la afectaron, lo que generó diversas especulaciones sobre la causa de su malestar.

Especulaciones sobre la salud de Shakira

Entre las teorías que surgieron, el periodista Jaime Bayly mencionó que la artista había consumido ceviche, un plato típico peruano, lo que podría haber llevado a una posible intoxicación. Bayly indicó que Shakira no solo probó el ceviche tradicional, sino que también degustó un plato conocido como “Sobredosis”, que incluye varios tipos de ceviche. Esta situación no solo resultó en la cancelación de su concierto, sino que también obligó a la cantante a extender su estadía en Lima, donde no se había presentado en 14 años.

El concierto del 17 de febrero

A pesar de los inconvenientes, Shakira logró realizar su concierto el lunes 17 de febrero en el Estadio Nacional, donde se reportó que recaudó aproximadamente 7 millones de dólares. Bayly, en tono humorístico, comentó que el ceviche que le causó problemas a la cantante se convirtió en “el ceviche más caro de su existencia”. Además, el periodista se disculpó con Shakira por la situación incómoda que vivió en Perú, reiterando la teoría de la intoxicación alimentaria.

Confirmación de nueva fecha

Tras la cancelación de su primer concierto, Shakira anunció una nueva fecha para presentarse en Lima, que será el 15 de noviembre. En un mensaje dirigido a su público peruano, expresó su gratitud: “¡Qué belleza mi público peruano! ¡Cuánto amor y cuidados me han dado! ¡Gracias eternas! ¡Grande Perú! ¡Los quiero!”. A pesar de los problemas de salud que enfrentó, la artista recibió elogios por su actuación y el cariño mostrado por sus seguidores.