Shakira se ve obligada a cancelar su concierto en Lima por problemas de salud, asegura estar hospitalizada

La cantante colombiana Shakira anunció la suspensión de su concierto programado para este domingo en Lima, Perú, debido a un problema de salud que la llevó a ser hospitalizada. La artista informó a través de sus redes sociales que se encuentra en un centro médico desde la noche del sábado, tras experimentar un cuadro abdominal que la obligó a buscar atención médica de urgencia. Según reportes de medios peruanos, Shakira está internada en la Clínica Delgado, ubicada en la capital peruana, donde llegó en horas de la tarde.

Declaraciones de Shakira sobre su estado de salud

En su mensaje, Shakira expresó: “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”. La cantante también manifestó su deseo de recuperarse pronto, añadiendo: “Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”.

Detalles de la gira de Shakira

Shakira se encuentra actualmente en medio de su gira por Latinoamérica, titulada ‘Las mujeres ya no lloran’. Este tour incluye presentaciones en Lima, donde estaba programada para actuar el 16 y 17 de febrero. Hasta el momento, el concierto del lunes no ha sido cancelado. Además, la artista tiene programados dos shows en Chile, que se llevarán a cabo en el Estadio Nacional los días 2 y 3 de marzo.