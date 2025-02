Shakira cancela concierto en Lima por problemas de salud y permanece internada en clínica

La cantante colombiana Shakira, natural de Barranquilla, ha cancelado su concierto programado en Lima, Perú, debido a un problema de salud que la llevó a ser internada en una clínica. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de la artista, donde se informó que Shakira fue atendida de urgencia en la clínica Delgado por un problema abdominal.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Shakira expresó: “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”. Este evento estaba programado para el domingo 16 de febrero y se reprogramará para una fecha futura.

Según reportes de RPP, un medio asociado, el incidente médico ocurrió en la noche del sábado anterior a la cancelación del concierto. La noticia de la cancelación generó una gran tristeza entre sus seguidores, quienes se habían congregado en el lugar del evento. Algunos fans, visiblemente emocionados, llevaban pancartas y cantaban canciones de Shakira mientras esperaban noticias sobre su estado de salud. Una de las fanáticas comentó: “Estamos muy tristes. Queríamos verla en concierto”, y otra añadió: “Son 14 años desde que no viene y teníamos esa ilusión”.

Es importante mencionar que Shakira tiene programado regresar a Chile con su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ los días 2 y 3 de marzo en el Estadio Nacional.