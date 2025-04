Shakira regresa a Chile y arranca su gira con emotivo mensaje a sus fans

Shakira ha regresado a Chile para iniciar su esperado show en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. La artista, conocida por su éxito Loba, se dirigió a sus seguidores durante la presentación, donde abordó las recientes cancelaciones de conciertos debido a problemas técnicos en el escenario del Estadio Nacional. En un emotivo mensaje, Shakira expresó: “Mientras atravesábamos la cordillera pensaba: ‘Estos 13.000 kilómetros de ida y vuelta los volvería a recorrer cuantas veces fuera por ustedes’”. La cantante, visiblemente emocionada, añadió: “Es que por ustedes yo me salto cualquier obstáculo que me ponga la vida, como una loba que va corriendo a encontrarse con su manada. Con su manada chilena”. Su declaración resonó en el recinto, elevando la euforia de sus fans en Santiago, donde afirmó: “Santiago, esta noche, y siempre, somos uno”. Shakira tiene programadas presentaciones adicionales en Chile, específicamente el sábado 5 y el lunes 7 de abril, siendo esta última una fecha extra como muestra de agradecimiento a sus seguidores por su apoyo incondicional. La artista realizó el viaje desde México hasta Chile y luego continuará su gira hacia Estados Unidos, donde continuará con la etapa norteamericana de su tour. En una declaración anterior, Shakira mencionó: “He decidido alargar mi gira para regresar a Colombia y Chile lo antes posible y reencontrarme con cada uno de ustedes, tal como lo prometí”. Esta gira se considera la más extensa y ambiciosa de su carrera, con más de 2 millones de entradas vendidas hasta la fecha.