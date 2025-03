Shrek 5 en la cuerda floja: ¿volverán las voces originales en el doblaje latino?

La anticipación por Shrek 5, la continuación de una de las franquicias más queridas en el ámbito cinematográfico, ha generado un gran interés entre los fanáticos. A medida que se han ido revelando actualizaciones sobre la película, se ha suscitado un considerable revuelo, aunque no todas las noticias han sido bien recibidas por el público.

Polémica por el avance oficial

El lanzamiento del primer avance oficial de Shrek 5 ha desatado una controversia en torno a la apariencia de los personajes, lo que ha provocado reacciones negativas entre los seguidores de la saga. Esta situación ha llevado a que los fanáticos expresen su preocupación no solo por el aspecto visual, sino también por el futuro del doblaje en español latino.

Incertidumbre sobre el regreso de las voces originales

Una de las principales inquietudes que ha surgido entre los aficionados de Latinoamérica es la posibilidad de que no regresen las voces originales de los personajes. Esto implica que el querido ogro podría ser interpretado por un nuevo elenco de doblaje. Alfonso Obregón, quien ha dado voz a Shrek en español latino, no es el único en esta situación, ya que también existe incertidumbre sobre el regreso de Eugenio Derbez, la reconocida voz de Burro.

A pesar de las especulaciones, hasta la fecha no se ha descartado oficialmente la participación de estos actores de doblaje en la nueva entrega. Sin embargo, la falta de comunicación por parte de DreamWorks ha generado dudas sobre sus intenciones para la distribución de la película en el mercado latinoamericano.

Declaraciones de los actores

Los propios actores han manifestado que, hasta el momento, no han recibido ningún tipo de contacto por parte del estudio, lo que pone en entredicho su participación en la quinta película. Eugenio Derbez ha señalado que su regreso dependerá de si el estudio le permite adaptar el guión para que resuene con el público latinoamericano. En sus palabras, “Hay un gran riesgo de que no lo haga“, lo que sugiere que su continuidad en la saga no está asegurada.

Por su parte, Alfonso Obregón enfrenta una situación similar. A pesar de tener un contrato vigente con DreamWorks, no ha recibido una oferta formal para retomar su papel como Shrek. Además, ha enfatizado que no aceptará cualquier propuesta sin antes negociar mejores condiciones laborales, afirmando: “Si no se comunican conmigo antes y no aceptan mis condiciones, no haré la película“.

Expectativas futuras

En este contexto, los fanáticos de Shrek se encuentran a la espera de que se resuelvan estos problemas de comunicación y negociación. La situación actual deja en el aire el interés de DreamWorks por contar con las voces originales, lo que podría influir en la recepción de la película en el mercado latinoamericano.