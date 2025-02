División de opiniones tras el primer adelanto de Shrek 5: ¿cambios necesarios o pérdida de esencia?

La tarde de este jueves se presentó el primer adelanto de la nueva película de Shrek, generando reacciones mixtas entre los usuarios de redes sociales debido a los cambios en el diseño de algunos personajes. En el video, el ogro aparece junto a su esposa Fiona, su amigo Burro y una de sus hijas. Este es el primer material visual que se comparte desde que se anunció la quinta entrega de la saga, que ha pasado 15 años desde la última película y 24 desde el estreno de la primera.



El adelanto comienza con Shrek (voz de Mike Myers) y Burro (voz de Eddie Murphy) frente a un espejo mágico, donde se plantean la pregunta de quién es el más bello de todos. El espejo responde: “Shrek, por supuesto”, y a continuación muestra imágenes del ogro con filtros similares a los de TikTok. En un momento, también aparecen Fiona (voz de Cameron Díaz) y una de sus hijas, cuya voz será interpretada por la artista Zendaya.

Uno de los puntos de controversia es el cambio en el tono de color de Shrek, que ha pasado de un verde intenso a un tono más pálido. Además, Burro presenta modificaciones en su cabello y barba, mientras que el cabello de Fiona también muestra un aspecto diferente. La hija de Shrek es un personaje nuevo que no había sido visto anteriormente.

En las cuentas oficiales de YouTube e Instagram de Universal, los comentarios están desactivados. Sin embargo, en otras cuentas no oficiales que han compartido el adelanto, se pueden encontrar comentarios que critican el nuevo estilo visual. Algunos usuarios expresan su deseo de que se realicen ajustes antes del estreno de la película.

Un usuario en Twitter comentó: “Para mí no está mal el teaser que han sacado de Shrek 5, aunque se podrían mejorar varias cosas: cambiar un poco los diseños para que no parezca que hayan perdido la esencia, que no parezca que vistan como si vivieran 24/7 en la calle, y echar a Zendaya”. Otro usuario expresó: “Reimaginar la animación está bien, lo que está mal es que parezcan que tienen un filtro encima con su cara de iPhone”.

Algunos comentarios son más críticos, como el de un usuario que afirmó: “Shrek 5 animation looks a fucking mess”, mientras que otro se quejó de que el estilo de animación no se asemeja al de las entregas anteriores, diciendo: “I hate to be THAT GUY but the animation style for shrek 5 just looks like garbage”.

Por otro lado, hay quienes defienden el nuevo aspecto de Shrek, argumentando que han pasado muchos años desde la última película y que es natural que los personajes evolucionen. Un usuario mencionó: “La de arriba es una imagen de Shrek 2 (2004) y la de abajo del teaser de Shrek 5 (2025); la animación se nota mejor, sería ridículo pedir que se vea igual que hace 21 años”.

Aún no se ha confirmado si el adelanto refleja la versión final de la película animada o si se realizarán más ajustes antes de su estreno.