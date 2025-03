Simply Red desata la nostalgia y el amor en su primer concierto en el Movistar Arena

Un mar de manos aferradas como raíces al viento, buscando no soltarse jamás. Un océano de hombres abrazando por la espalda a sus parejas como si no hubiese un mañana o, quizás, buscando que no se les escapasen, encantadas por un colorado flautista, hacia el escenario. Así fue el primero de los cinco conciertos que tiene planeado Simply Red en el Movistar Arena, un despliegue que, en su primera jornada, estuvo marcada por los llamados al amor simple, el desamor melancólico y una sucesión de canciones para todos los gustos, tanto para los fans más acérrimos como para aquellos que con suerte podrían haber conocido los temas más populares. A grandes rasgos, fue una gala que no dejó indiferente a ninguno de los asistentes que presenciaron la verdadera gala de la banda británica nacida en Manchester.

Desde el comienzo, con la melancólica Sad Old Red, hasta la explosión final de Holding Back the Years, uno de los mayores éxitos de la banda, la convocatoria de Simply Red estuvo marcada por un público adulto que parecía listo para disfrutar cada tema como si tuviese una copa de brandy en la mano. En ese sentido, esta fue una noche para las damas y los caballeros, los fans de toda la vida y los más jóvenes que celebraron el soul y el pop de gran factura, ejecutado a un altísimo nivel por el incombustible vocalista Mick Hucknall, el saxofonista Ian Kirkham y compañía.

Fue ahí que la calma que marcaron los temas menos populares permitió crear un ambiente que explotaba con fuerza en los momentos en que la banda decidió sacar su arsenal más conocido y celebrado. Así fue, por ejemplo, con If You Don’t Know Me by Now, ese clásico del soul sobre el amor incondicional y las dificultades de entendimiento con el paso del tiempo; o la celebrada Stars, otro de sus temas más pegadizos sobre la búsqueda del amor; o la optimista Sunrise, todas canciones que fueron coreadas y ovacionadas de principio a fin.

Pero la ejecución musical también recibió aplausos en el resto del repertorio, lo que estuvo acompañado por una pantalla gigante con un destacado trabajo visual y una atmósfera de luces que realzó el setlist, consolidándolo como una apuesta segura. Composiciones celebradas como la enérgica Something Got Me Started, la tierna balada For Your Babies, la súplica de Say You Love Me o la pegajosa The Right Thing fueron el complemento perfecto para conectar con el público en una jornada excepcional.

En ese sentido, la ovación final fue el reflejo de una audiencia entregada que a lo largo de la noche viajó entre la nostalgia y la celebración de una carrera que se niega a apagar su brillo. Y es que a pesar del paso del tiempo, Simply Red demostró que su música sigue resonando con fuerza en el corazón de sus seguidores, mientras que Mick Hucknall, con su inconfundible voz y carisma, comandó un despliegue de la banda que estuvo marcado por la elegancia y precisión, ganándose con creces los aplausos.

Por eso solo basta remarcar que, con este primer show en el Movistar Arena, Simply Red nuevamente dejó en claro que su legado sigue intacto y prueba de ello es la masiva convocatoria garantizada para los próximos días. Y de paso, también demostraron ser una banda que, lejos de apagarse, sigue brillando con luz propia. Aún quedan a la venta algunas entradas para las presentaciones del 7 y el 9 de marzo a través del sistema Punto Ticket.