Skarleth Labrac inicia su camino en el periodismo mientras lanza su línea de maquillaje y enfrenta rumores de romance

La influencer Skarleth Labrín ha anunciado su ingreso a la Universidad del Desarrollo para estudiar periodismo, un paso que considera fundamental para su carrera en las comunicaciones. La noticia fue compartida durante un evento de Sedal Plus, donde expresó su entusiasmo por esta nueva etapa educativa.



Motivación para estudiar periodismo

Skarleth, quien se hizo conocida por su participación en el reality Gran Hermano, comentó: “El 5 entro a la Universidad del Desarrollo. Estoy muy contenta, porque salió como muy inesperada la noticia. Un día me levanté y dije ‘voy a estudiar’”. La influencer reveló que la decisión de estudiar periodismo surgió como una forma de potenciar su trabajo en CHV.

La joven mencionó que, aunque en el pasado había considerado ser publicista, decidió enfocarse en el periodismo porque siente que le faltan herramientas en su carrera. “Más que nada yo creo que me guío un poco a lo que me dedico. Quise irme por periodismo porque creo que me faltan muchas herramientas todavía. Y el periodismo me enseña inglés, me da oratoria, muchas cosas que yo quería estudiar”, explicó.

Además, destacó la importancia de los contenidos que está aprendiendo: “Me hacen leer mucho, me hacen aprenderme toda la historia de Chile, cosas así que yo quería de verdad aprender porque siempre es bueno ir aprendiendo”.

Emprendimiento en el mundo del maquillaje

Skarleth también ha incursionado en el mundo del emprendimiento, trabajando en el lanzamiento de su propia línea de maquillaje. “Desde muy chica mi sueño ha sido crear una marca de maquillaje. Y cuando salió el reality, un socio, un amigo, se puso ahí como socio y me dijo, ‘oye Scarlett, tengo que hacer esto contigo’. Y yo dije, ‘ya, hagámoslo’”, relató.

Los productos están siendo elaborados en Europa, aunque ha habido retrasos debido a la alta demanda del laboratorio. “Mandamos a hacer los productos a Europa, están en proceso, y bueno, se atrasó un poco porque el mismo laboratorio tiene muchas marcas de maquillaje”, explicó.

Respecto a la línea de productos, Skarleth indicó que comenzará con lo básico, incluyendo delineadores, rubores y glosses, asegurando que se enfocará en lo que ella misma utilizaría. “Quise tantear un poco el terreno y voy a partir por lo básico, que son delineadores, rubores, contornos, glosses, delineadores de lápiz, lo típico que uno ocuparía para maquillarse a diario”, detalló.

Vida personal y relaciones

En cuanto a su vida personal, Skarleth ha sido objeto de rumores sobre una posible relación con Miguel Martínez, otro ex participante de Gran Hermano. Al respecto, comentó: “Sí, nos hemos visto cercanos, pero porque somos buenos amigos”, aunque aclaró que no están en una relación romántica.

Skarleth enfatizó que su enfoque actual está en sus proyectos y en su desarrollo personal: “No estamos presionándolo, no. Pero me cae muy bien como para engancharme a él. Por ahora sí lo descarto (que pase algo más). Sí, quiero estar sola, quiero tiempo para mí. Este año yo creo que va a ser muy mío, muy de mis proyectos y lo que quiero lograr”.

Relación con otros ex participantes de Gran Hermano

La influencer conocida como Merenguito también habló sobre su amistad con Skarleth, destacando la conexión que han desarrollado desde el reality. “En el reality nos llevamos súper bien, pero nunca pensé llevarme como me llevo con ella. Ha sido la única persona que después del reality afianzamos la amistad así”, comentó.

Ambas han trabajado juntas en el programa Stalkeando, donde disfrutan de la libertad de expresarse y compartir anécdotas con su audiencia. “Contamos anécdotas, contamos experiencias, chismes y eso es lo que me gusta, que somos libres de expresarnos y contar todo lo que queramos”, concluyó.