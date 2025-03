Marzo se acerca: ¿estás listo para contratar el SOAP y evitar sanciones?

El Seguro Obligatorio para Accidentes Personales, comúnmente conocido como SOAP, es un requisito esencial para todos los propietarios de vehículos motorizados en el país. Este seguro, establecido por la Ley 18.490, no solo es una obligación legal, sino que también es fundamental para la obtención del Permiso de Circulación, el cual debe renovarse antes del 31 de marzo de cada año. El propósito del SOAP es proporcionar cobertura a las personas que resulten afectadas en un accidente de tránsito en el que participe el vehículo asegurado, incluyendo a conductores, pasajeros y peatones.

Características del SOAP

El SOAP se centra exclusivamente en la protección de las personas involucradas en un siniestro vial, a diferencia del Seguro Automotriz, que está diseñado para cubrir los daños materiales del vehículo en caso de un choque. Es importante señalar que el SOAP no cubre la reparación del automóvil asegurado ni ofrece protección por Responsabilidad Civil. Para acceder a coberturas adicionales y asistencias, es necesario contratar un Seguro Automotriz, el cual no es obligatorio para los conductores ni sus vehículos.

Montos de cobertura del SOAP

El SOAP proporciona cobertura para hospitalización y gastos relacionados con los procedimientos médicos de las personas heridas en un accidente de tránsito. Esto incluye el reembolso de la atención prehospitalaria, el transporte sanitario, la atención médica, cirugía, entre otros. También cubre los costos de prótesis, implantes, insumos farmacéuticos y la rehabilitación de las víctimas. Los montos que entrega el SOAP, según las consecuencias y gastos posteriores al choque, son los siguientes:

Muerte a causa de un accidente: UF 300 , previa deducción de los gastos médicos.

a causa de un accidente: , previa deducción de los gastos médicos. Incapacidad permanente total : UF 300 , sin deducción de gastos médicos.

: , sin deducción de gastos médicos. Incapacidad permanente parcial : según su grado, hasta UF 200 , sin deducción de gastos médicos, pero el monto total no puede exceder UF 300 .

: según su grado, hasta , sin deducción de gastos médicos, pero el monto total no puede exceder . Gastos médicos: hasta UF 300, según las condiciones y arancel de la póliza SOAP.

Es relevante mencionar que las indemnizaciones por fallecimiento, incapacidad total o parcial no son acumulables. La ley también establece un orden de prioridad para el pago en caso de fallecimiento, beneficiando primero al cónyuge sobreviviente, seguido de los hijos, padres y, en última instancia, a los herederos legales.

Exclusiones del SOAP

La cobertura del SOAP no se aplica en las siguientes situaciones:

Guerra, sismos y cualquier otro siniestro de tránsito ocurrido como consecuencia de casos fortuitos ajenos a la circulación del vehículo.

Siniestros de tránsito causados en carreras de automóviles y otras competencias de vehículos motorizados.

Siniestros de tránsito ocurridos fuera del territorio nacional.

Suicidio y todo tipo de lesiones auto infligidas.

Consecuencias de no contar con el SOAP

No tener el SOAP vigente puede acarrear serias sanciones. La primera de ellas es la imposibilidad de renovar el Permiso de Circulación, lo que impide transitar legalmente por las calles del país. Además, se expone a multas de tránsito que oscilan entre 1 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), y existe la posibilidad de que Carabineros de Chile retire el vehículo de circulación, impidiendo su desplazamiento y poniéndolo a disposición del Juzgado de Policía Local correspondiente. En caso de no contar con el Seguro Obligatorio, no se recibirá cobertura médica en caso de accidente, lo que implica que, si se es parte de un siniestro vial, se deberán asumir los gastos médicos y las eventuales compensaciones para terceros. Por lo tanto, es crucial renovar el SOAP anualmente antes del 31 de marzo. Este seguro entra en vigencia el 1 de abril y se extiende hasta el 31 de marzo del año siguiente, garantizando protección legal y financiera ante posibles siniestros en la vía pública.

Proceso de compra del SOAP

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales ofrece una cobertura estándar para todos los conductores, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La Ley de Tránsito determina las condiciones mínimas de la póliza, asegurando que todas las aseguradoras ofrezcan las mismas protecciones básicas. Sin embargo, aunque las coberturas sean idénticas, las diferencias se encuentran en los precios y los beneficios adicionales que cada empresa pueda ofrecer como valor agregado.