Solange Lackington revela detalles de su relación con Marcus Van Der Linden y su reciente propuesta de matrimonio

Solange Lackington, actriz chilena, ha compartido detalles sobre su relación con el holandés Marcus Jacques Johannes Uljee Van Der Linden, con quien ha estado emparejada durante seis años. La pareja se conoció durante un viaje a Aruba y actualmente viven juntos en Chile. Recientemente, Marcus le propuso matrimonio, lo que ha generado gran expectativa en su entorno familiar.



Detalles de la relación

En una entrevista con La Firme de La Cuarta, Solange Lackington explicó cómo se desarrolla su comunicación con Marcus, quien aún tiene dificultades con el idioma español. La actriz mencionó: “Nos comunicamos con espanglish, y el lenguaje del amor, jaja.” A pesar de que han pasado seis años juntos en Chile, Marcus ha tenido dificultades para aprender español, en parte porque muchas personas a su alrededor se comunican en inglés. Solange comentó que sus hijos practican inglés con él, y aunque tres de ellos viven en el extranjero, todos hablan inglés con Marcus.

Solange también destacó que su relación ha sido beneficiosa para ambos en términos de comunicación. Ella mencionó: “Soy más polvorita y cuando algo que está ocurriendo, es urgente, y me desesperó, digo: ‘No, no, no, ahora no puedo hablar’, y Marc me dice: ‘Tranquila, tranquila’.” Esta dinámica ha permitido que Solange aprenda a manejar sus emociones y a comunicarse de manera más efectiva con Marcus.

Propuesta de matrimonio

La actriz reveló que Marcus le propuso matrimonio hace algunos meses, en una ocasión especial que incluyó a su madre y a tres de sus cinco hijos. Solange describió el momento como emocionante y confirmó que aceptó la propuesta, diciendo: “obviamente le dije que ‘sí’.” Sin embargo, la pareja aún no ha fijado una fecha para la ceremonia, ya que Solange expresó su deseo de que la familia de Marcus pueda asistir desde Holanda, así como sus hijos con sus respectivas familias.

Solange también mencionó que, aunque actualmente tienen un Acuerdo de Unión Civil, lo que les otorga un estatus similar al matrimonio, le gustaría tener una ceremonia formal. Ella expresó: “Me encantaría hacerlo. Una cosa muy bonita, una ceremonia con él, sí, de todas maneras.”

Vida familiar y proyectos futuros

La actriz, que estuvo previamente emparejada durante 23 años con Fernando Castillo, el padre de sus cinco hijos, ha encontrado en Marcus una relación que le brinda felicidad y estabilidad. Solange comentó que, aunque no tienen una fecha definida para la boda, están considerando construir una casa en el sur de Chile, lo que refleja su deseo de establecer un hogar juntos.

En resumen, la relación entre Solange Lackington y Marcus Jacques Johannes Uljee Van Der Linden se caracteriza por una comunicación única y un profundo respeto mutuo, lo que ha permitido que ambos crezcan juntos a pesar de las barreras idiomáticas. La propuesta de matrimonio ha añadido un nuevo capítulo a su historia, mientras continúan construyendo su vida en conjunto.