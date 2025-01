Impactante caso de la odontóloga que apuñaló a un hombre tras confusión por robo

Una odontóloga en Chile fue detenida tras confesar ser la autora del homicidio de un hombre confundido con su asaltante.

Detención de la odontóloga

La odontóloga Soraya Alcaíno ha captado la atención de los medios en Chile tras ser arrestada y puesta en prisión preventiva. La mujer, que se encuentra en estado de embarazo, admitió haber apuñalado a Mauricio Navarrete, un hombre que se dirigía a su trabajo. Este trágico incidente ocurrió en la caletera de Américo Vespucio, donde la odontóloga confundió a Navarrete con el ladrón que minutos antes le había robado su celular, rompiendo el vidrio de su vehículo en la comuna de Recoleta.

Detalles del homicidio

El suceso tuvo lugar la noche del lunes 30 de diciembre, cuando se difundieron imágenes que son cruciales para la investigación del homicidio. En el video se puede observar cómo la odontóloga, visiblemente alterada, se baja de su automóvil tras interceptar a Mauricio Navarrete. En las grabaciones, se aprecia que ella persigue a Navarrete y le causa la muerte.

Las imágenes también muestran el asalto que sufrió la odontóloga momentos antes de encontrarse con la víctima. En el video, un individuo rompe el vidrio de su auto y escapa con su celular. Posteriormente, se observa a la odontóloga recorriendo las calles en busca del ladrón. Minutos después, intercepta a Mauricio Navarrete, le cruza el vehículo y mantiene un breve diálogo con él, en el que le habría solicitado la devolución de su celular. En ese instante, la víctima intenta huir, pero ella se baja rápidamente del automóvil y lo alcanza, propinándole tres puñaladas.

Después de cometer el acto, la odontóloga se escapa hacia su vehículo con el celular que creía que era de su propiedad, mientras que el hombre asesinado desaparece de la imagen.

Reacciones y búsqueda de justicia

El video fue presentado en el noticiario de TVN la misma noche del incidente, donde se incluyó una entrevista con la madre de Mauricio Navarrete. La mujer expresó su deseo de que se haga justicia por su hijo, afirmando: “Nosotros queremos que nuestro Mauricio tenga una defensa justa, porque él no ha hecho nada. Fue realmente una mala suerte o no sé… lo hemos pasado muy mal con esto, así que yo estoy agradecida que hayan encontrado las cámaras. Evidencia más fuerte que esa yo creo que no va a haber”.

La situación ha generado un gran impacto en la comunidad y ha puesto de relieve la necesidad de una defensa adecuada para la víctima, quien fue fatalmente confundido en un trágico giro de eventos.